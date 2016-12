Un eveniment expoziţional complex, într-un spaţiu neconvenţional, are loc sub titulatura „Books in Bags”, duminică, de la ora 11.00, în localul London Pub din centrul oraşului. În cadrul evenimentului aflat la prima ediţie, reprezentantul editurii Rossa, Mircea Constantin, va prezenta o expoziţie de carte cu lucrări biografice ale unor mari scriitori din literatura universală şi atlase despre muzeele lumii. Totodată, vor fi expuse lucrări de pictură în stil clasic, semnate de tânărul artist Cristian Horia Cărbunaru, picturi realizate în tehnică mixtă de artiştii Florin Hera şi Andreea Hera, obiecte artizanale handmade din materiale reciclabile, create de Georgiana Văru şi obiecte vestimentare, încălţăminte şi tablouri realizate în diferite stiluri de Alexa Teletin. În cadrul expoziţiei din pub îşi vor face loc şi sculpturile din... fructe realizate de Dan Dimitriu.

Toate exponatele vor fi prezentate chiar de către tinerii artişti care le-au realizat, organizatorii localului promiţând realizarea unui fundal de muzică clasică live.