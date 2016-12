Borbely, împotriva implicării politicienilor din Ungaria în campania electorală

Vicepreşedintele politic al UDMR, Laszlo Borbely, a declarat că rezultatele de la alegerile locale „au fost o învăţătură foarte bună pentru politicienii din Ungaria” şi se „bizuie pe înţelepciunea” lor, pe faptul că nu se vor implica şi în campania pentru alegerile generale. Întrebat dacă UDMR are cum să îi împiedice pe politicienii din Ungaria să se implice în campania pentru alegerile generale, dacă aceştia vor dori să o facă, Borbely a răspuns negativ. „Nu, n-avem cum să-i împiedicăm, este democraţie, fiecare poate să se plimbe, dacă vrea, într-o altă ţară din UE, poate să participe la întâlniri - unde sunt între 10 şi 25 de persoane (ironia vizează întâlnirile la care a participat, în judeţul Mureş, preşedintele Parlamentului ungar, Kover Laszlo, în campania pentru PCM - n.r.), unde stau de vorbă şi se simt bine. Deci toată lumea are această posibilitate, dar s-a demonstrat la vot că noi am avut dreptate”, a spus el. Întrebat în legătură cu posibilitatea încheierii unor coaliţii cu Partidul Civic Maghiar sau Partidul Popular Maghiar din Transilvania, în perspectiva alegerilor generale, Borbely a spus că nu are niciun fel de problemă „dacă cineva vrea să discute” cu UDMR. (T.I.)