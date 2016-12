Borbely, împotriva OMG?

Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a declarat, ieri, legat de posibilitatea cultivării de organisme modificate genetic (OMG), că sprijină orice iniţiativă venită în ajutorul fermierilor, dar nu una care este împotriva mediului, arătând că MADR şi MMP au puncte de vedere diferite pe această temă. \"Eu sprijin, evident, orice iniţiativă care vine în sprijinul fermierilor, în sprijinul producţiei de cereale, dar nu sprijin nicio iniţiativă care este împotriva mediului şi deocamdată nu sunt datele finale ca să mă convingă\", a declarat, la Urlaţi, Laszlo Borbely, întrebat ce părere are despre cultivarea în România a organismelor modificate genetic. Întrebat dacă intenţionează să emită un ordin de ministru privind interzicerea organismelor modificate genetic, Borbely a răspuns că deocamdată se discută despre introducerea în România a doar două specii, una de cartofi şi una de porumb, \"deci nu este ceva spectaculos\", dar din punct de vedere legal aceste lucruri trebuie discutate în Guvern. \"E clar, sunt puncte de vedere diferite ale Ministerului Agriculturii şi Ministerului Mediului, acestea trebuie puse laolaltă şi Guvernul va decide cum să procedăm în consecinţă. Domnul ministru Tabără trebuia să mă sune şi să ne consultăm (…) Îi dau toate datele necesare pentru a justifica punctul meu de vedere, pe mine nu mă interesează domnul ministru Tabără dacă e implicat sau nu\" a mai spus ministrul Mediului. Deciziile privind cultivarea organismelor modificate genetic vor fi luate pe baze ştiinţifice şi după consultarea mai multor autorităţi implicate în acest proces, declara, în 7 septembrie, ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, după ce 73 de organizaţii neguvernamentale l-au acuzat de conflict de interese. \"În legătură cu deciziile privind cultivarea OMG menţionez că, pe perioada mandatului meu, acestea vor fi luate pe baze ştiinţifice. În elaborarea poziţiei sale privind OMG, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va examina fiecare caz în parte, pe baza unei analize de fond în cadrul căreia vor fi luate în considerare atât aspectele tehnice şi economice, cât şi opinia ştiinţifică a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor privind evaluarea riscului asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului. De asemenea, poziţia României va fi elaborată, ca şi până în prezent, în colaborare cu celelalte autorităţi implicate: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul Guvernului\", afirma Tabără. Valeriu Tabără s-ar afla în conflict de interese în problema organismelor modificate genetic, afirmă 73 de organizaţii neguvernamentale, care cer demiterea demnitarului, susţinând că acesta ar avea legături contractuale cu Monsanto, \"cel mai mare producător de OMG\". În opinia ONG-urilor, România are o istorie nedemocratică legată de cultivarea OMG, în care Valeriu Tabără a jucat un rol esenţial prin lobby-ul pro-OMG practicat la toate nivelurile de decizie, în acest sens organizaţiile indicând susţinerile şi interpelările parlamentare ale demnitarului între 2005 şi 2006.