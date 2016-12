Borcea infirmă zvonurile din presă

După ce, la sfârșitul săptămânii trecute, o televiziune centrală a făcut mai multe dezvăluiri despre tratamentul preferențial de care ar fi beneficiat Cristi Borcea în Spitalul Penitenciar Poarta Albă, avocatul său a dezmințit informațiile. Potrivit B1 TV, în raportul întocmit de ANP anul trecut, în urma verificărilor efectuate la Poarta Albă, se arăta că Borcea avea celula renovată, mochetă pe jos, un televizor tip plasmă și un frigider. Conform sursei citate, acesta ar fi avut instalat un calorifer electric în perioada iernii, ar fi primit acces la aparate de fitness și la un telefon. Borcea a reacționat prin intermediul avocatului său. ”Precizăm că singurul aparat telefonic la care domnul Cristian Borcea are acces este acela instalat pe holul secției penitenciarului, aparat la care au acces toate persoanele private de libertate. Toate camerele din unitățile de cazare sunt dotate cu televizoare, potrivit dispozițiilor legale puse în aplicare prin dispoziții și decizii ale directorului ANP. Domnul Cristian Borcea are posibilitatea de a folosi exclusiv bicicleta medicinală și aparatele de fitnes cu care este dotată sala special amenajată în cadrul Spitalului Penitenciar, sala unde este permis accesul tuturor persoanelor private de libertate aflate în unitatea sanitară”, se menționează în comunicatul remis de avocatul lui Cristi Borcea. Acesta este, însă, contrazis de Florin Stoica, secretarul general al Sindicatului Național al Lucrătorilor de Penitenciare, care susține că a văzut raportul ANP și este adevărat că în celula lui Borcea au fost descoperite nereguli și că acesta a beneficiat de numeroase privilegii. „M-am interesat și am văzut raportul ANP. Da, e adevărat că avea plasmă, parfumuri scumpe și alte obiecte interzise. Nu am găsit nicio referire la banda de alergat. Nu am niciun interes să mușamalizez cazul, ba din contră", a declarat Florin Stoica.