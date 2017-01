Bordea va face valuri de râs duminică

Unul dintre cei mai apreciați artiști autohtoni de stand-up comedy, Cătălin Bordea, se reîntoarce la mare pentru o reprezentație spumoasă în fața publicului constănțean. El va evolua, duminică seară, pe scena restaurantului Harlequin din Mamaia. Spectacolul este programat la ora 21.30, iar biletele se găsesc la sediul localului, între orele 11.00 - 22.00, la prețul de 35 de lei.

În deschidere va putea fi urmărit Toni, un tânăr artist de stand-up comedy pe care îl promovează Bordea, începând din acest an. Spectacolul este interzis minorilor sub 15 ani, iar participanții la eveniment sunt rugați să se prezinte la ora 20.30, pentru o mai bună desfășurare a acestuia. Bordea are 31 de ani, este originar din Vaslui și a devenit asistent de televiziune în 2012, când a fost cooptat în proiectul TV prezentat de Dan Capatos. El a colaborat, de-a lungul vremii, cu numeroşi practicanţi de stand-up comedy, a străbătut ţara cu festivalul „Piraţii comediei” şi a animat, în ultimele veri, scenele din Mamaia, Costineşti şi Vama Veche.