Bordel „vizitat“ de ofițeri sub acoperire

După trei luni de investigații, oamenii legii au reușit să prindă un bărbat din Medgidia, acuzat de proxenetism, chiar în momentul în care închiria „marfa“ unor ofițeri sub acoperire. Oficialii Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța spun că la acest caz au lucrat polițiștii din Medgidia împreună cu ofițeri ai Serviciului de Investigații Criminale și ai Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă Constanţa, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia. Ieri după-amiază, după trei luni în care au adunat probe, oamenii legii au realizat un flagrant chiar la domiciliul suspectului, respectiv Dumitru Arapi, de 57 de ani, din Medgidia. Astfel, bărbatul a fost reținut chiar în momentul în care primea de 200 de lei, de la doi investigatori sub acoperire, în schimbul oferirii a două prostituate pe care acesta le găzduia de mai multe luni în locuinţa sa şi pe care le determina să întreţină raporturi sexuale cu diferiţi bărbaţi, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 50 şi 100 de lei. Anchetatorii au precizat că banii obținuți intrau direct în buzunarul suspectului, iar fetele găzduite de el primeau doar hrană şi îmbrăcăminte. În timpul percheziției, în imobilul suspectului au fost descoperite cinci tinere, dintre care trei în vârstă de 16 ani. Cercetările în acest dosar sunt continuate de către polițiștii din Medgidia. Dumitru Arapi a fost reținut pe bază de ordonanță, urmând ca astăzi să fie prezentat cu propunere de arestare preventivă sub aspectul comiterii infracţiunii de proxenetism.