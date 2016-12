Boris Becker și Lilly Kerssenberg au serbat împlinirea a cinci ani de la căsătorie

Fostul tenisman german Boris Becker și Lilly Kerssenberg au serbat cinci ani de la căsătorie la Londra, unde au fost văzuți la bordul unei mașini sport Mercedes-Benz SLS AMG, ca o dovadă a faptului că dragostea lor merge cu viteză maximă pe drumul cel bun, informează, astăzi, revista spaniolă Hola. Masa aniversară a avut loc la un restaurant, la care ea a venit cu o rochie roșie și sandale din piele întoarsă. Lui i-a lipsit de pe deget verigheta, fapt observat de presa mondenă și care ar fi provocat noi comentarii în legătură cu soarta acestui cuplu dacă fețele soților nu ar fi fost destinse și zâmbitoare. 'Nu știu cum am reușit, dar am reușit', a rezumat olandeza Lilly Kerssenberg relația sa cu reputatul sportiv, cu care are un fiu de patru ani, Amadeus. "Din păcate, multă lume a încercat să ne despartă, dar noi știm ce avem în comun", a mai spus ea, într-un interviu pentru televiziunea germană RTL. Cei doi s-au căsătorit în 2009 în localitatea elvețiană St. Moritz. Fotomodelul Lilly Kerssenberg a devenit între timp una dintre cele mai celebre figuri ale televiziunii din Germania, unde prezintă programe de tip reality-show de mare audiență.