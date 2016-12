Vama Veche, pitoreasca staţiune de la malul mării, este din nou gazda unui inedit eveniment marca „Wild Art”, asociaţia culturală din Constanţa continuând suita manifestărilor de vară din cadrul Estivalei 2012, după recentele expoziţii „Omul şi Vinul” din Jupiter şi „Dar Mării” de la Mangalia. Astfel, „Wild Art” se reîntoare în „Vamă”, mâine, de la ora 18.00, cu un nou eveniment cultural inedit, intitulat sugestiv: „Born to be Wild Art”. Locaţia aleasă pentru această manifestare originală din seria „vamaiotă” este Bongo, de pe strada Falezei.

„Born to be Wild Art” va debuta cu un vernisaj de grafică satirică, expoziţia fiind semnată de trei artişti de marcă, Leonte Năstase, Costel Pătrăşcanu şi Doru Axinte.

Din cadrul aceleiaşi manifestări va face parte şi un moment special adresat iubitorilor de lectură: prima lansare de carte organizată de Asociaţia Culturală „Wild Art”. Este vorba despre volumul „Iluziile unui secol”, cu poeme scrise de Ovidiu Sorin Cupşa, despre care poetul Iulian Talianu spunea că sunt poezii care îl tulbură pe cititor precum drumul pe o apă împrejmuită de nuferi”. Versurile vor beneficia de o lectură publică pe acorduri de muzică folk, într-un recital a cărui protagonistă este tânăra şi talentata artistă Ioana Barbuliceanu.

Lansarea volumului cu poeme semnate de Ovidiu Sorin Cupşa va avea loc odată cu inaugurarea oficială a unei librării - a treia din Vama Veche. „Iată că, pe numai două străzi în Vama Veche, există deja trei librării, cu cărţi bune, care, spre uimirea necunoscătorilor de... Vamă, nu numai că sunt cumpărate, ci şi citite\", este de părere unul dintre vicepreşedinţii „Wild Art”, Dan Ferariu.

La rândul său, vicepreşedintele asociaţiei, Marian Cojoc - cel care va vernisa evenimentul alături de criticul de artă conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu şi artista Luiza Cala, colaboratoare „Wild Art” - susţine că „prin tot ce au creat, artiştii Leonte Năstase, Costel Pătrăşcanu şi Doru Axinte ne-au arătat că viaţa e o caricatură şi ca dânsa suntem noi, dar şi fără poezie, viaţa şi-ar pierde definitiv inima\".

Preşedintele asociaţiei care organizează evenimentul, Laura Stroe, spune despre „Born to be Wild Art” că „oricine poate vorbi, chiar şi eu pot folosi cuvinte strălucitoare... dar proiectul nu are nevoie, căci este în sine o poezie, cu ritm, muzică şi culoare!\".