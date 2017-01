Bossaball, noul sport al verii pe litoral

Plaja din staţiunea Costineşti a găzduit sîmbătă o premieră absolută pentru România: primul meci de bossaball disputat în ţara noastră. Sub privirile turiştilor a avut astfel loc lansarea unui nou sport, “importat” din Belgia. Bossaball-ul reprezintă o îmbinare a trei sporturi, fotbal, volei şi gimnastică, iar suprafaţa de joc este amenajată pe o saltea gonflabilă în formă de teren de volei, despărţită la jumătate de fileu. În plus, în centrul fiecărei jumătăţi de teren se află cîte trampolină (plasă elastică în formă circulară), care ajută jucătorii să trimită mingea peste fileu într-un mod cît mai spectaculos şi eficient. Prima partidă demonstrativă a adus în faţă două echipe conduse de Boris şi Sven, doi antrenori veniţi special din Belgia, dar invitatul zilei a fost campionul olimpic la cal cu mînere, Marius Urzică. “Este un sport nou, care va prinde cu siguranţă la public. Mulţumim antrenorilor veniţi din Belgia pentru că ne-au arătat cum se joacă şi sper să învăţăm cît mai repede”, a spus Urzică. Acesta l-a avut coleg de echipa pe un alt fost gimnast din lotul olimpic al României, Bogdan Orzaţă. “Este a şasea ţară din Europa în care promovăm bossaball-ul, dar am jucat şi în Brazilia, unde a fost un adevărat spectacol. Cel mai important lucru este să controlezi mingea”, a explicat Boris. După încheierea meciului demonstrativ, reprezentanţii au fost invitaţi să “guste” din plăcerile acestui sport. Seara s-a încheiat cu un concert susţinut trupa latino Mandinga şi de un dineu oficial. Arena va rămîne la Costineşti timp de 20 de zile, timp în care se vor desfăşura mai multe turnee, deschise tuturor amatorilor de mişcare.