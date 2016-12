Boss-ul Dacia mătură pe jos cu petroliștii

Mare surpriză, mare! Pentru prima dată de la publicarea topului celor mai mari 100 de companii din Europa de Sud-Est (SEE), efectuat de agenția de presă bulgară SeeNews, OMV Petrom nu ocupă locul 1, compania fiind depășită de producătorul auto Dacia! În 2014, veniturile totale ale divizei românești a francezilor de la Renault au urcat cu 2,2%, la 4,25 miliarde euro, în vreme ce OMV Petrom a raportat un declin cu 3% al businessului, la 4,14 miliarde euro, potrivit estimărilor SeeNews. România rămâne lider în topul celor mai mari 100 de firme din SEE, cu 53 de companii. Urmează Slovenia (13 companii), Croația și Bulgaria (fiecare cu 11 firme). Printre altele, țara noastră este prezentă în top cu 21 de bănci și de 20 de asigurători - Allianz Țiriac, Omniasig și (între timp falimentara) Astra; Banca Comercială Română, divizie a grupului austriac Erste, este a doua cea mai mare bancă din SEE. În top mai apar Automobile Dacia (locul 1), OMV Petrom (locul 2), OMV Petrom Marketing (locul 6), Rompetrol Rafinare (locul 7), Romeptrol Downstream (locul 10), Kaufland România (11), British American Tobacco (14) și Petrotel Lukoil (18). După cum se vede, petroliștii domină clasamentul, cu venituri cumulate de peste 40 miliarde euro.

