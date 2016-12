De cînd a ajuns parlamentar, bostănarul nu conteneşte să facă pe deşteptul în toate cele ce sînt. Mai ales atunci cînd se întîmplă să fie băgat în seamă pe subiecte de care nu are habar. Mai nou, iese pe sticlă şi face diverse comentarii pe teme privind teoria conspiraţiei. Practic, în astfel de situaţii comice, delirează. Ca orice bostănar parvenit în lumea politică, bate cîmpii. Adică, vreau să zic, o ia uşor razna. O fi vreun efect colateral generat de circulaţia haotică a farfuriilor zburătoare în anii socialismului din patria noastră! În materie de spionită, se dă savant de renume mondial. În tinereţe, visa să ajungă bostănar şef, numai că, la vremea respectivă, funcţia cu pricina nu era inclusă în niciun nomenclator. De atunci, de ciudă, l-a cuprins o foame nebună şi cu oftică de funcţii. Bostănarul poate fi uşor recunoscut după ticuri şi apucături personale. Prima caracteristică care bate la ochi - capul său mare ca un bostan leneş. Cînd moţăie în Parlament, i se bălăngăne bostanul pe post de cap. Din cauza greutăţii, un adevărat record, îşi menţine cu greu echilibrul. Practic, în astfel de momente de grea cumpănă, se comportă ca un politician în stare de ebrietate. Avem de-a face cu o iluzie optică. În realitate, este bătut în cap. Aţi văzut vreodată cum arată un bostănar bătut în cap? E terci. Fiind vorba de un bostan, are capul plin cu seminţe. Printre preferinţele sale sinucigaşe se numără plăcinta cu bostan. Chiar dacă pare copt, capul său e sec. Ca atare, sună a gol. În amintirea perioadei de tristă prostie din anii copilăriei sale, cînd îşi dădea singur cu bîta peste gioale, a rămas veşnic răzbunător. Să te ferească Dumnezeu de răzbunarea bostănarului! Ăstuia nu-i trece în veci setea de răzbunare! CV-ul bostănarului este simplu. S-a născut la bostană. Tot aici a urmat cursurile şcolii primare, perioadă în care a învăţat să-şi şteargă nasul cu dosul mînecii. Cînd era scos la tablă, elev fiind, avea pentru toate întrebările, indiferent de disciplina la care era examinat, un singur răspuns - “Îhî”. Cu toate că s-a îmbogăţit peste noapte, nu a scăpat de lăcomia sa proverbială. De cînd a ajuns la Putere, colecţionează într-o veselie locaţii cu bostane. În nebunia sa, greu de descris, a defrişat păduri pentru a amenaja noi bostane. Fiecare membru al familiei sale, pînă la ultima spiţă, deţine, cu titlu de proprietate, cel puţin două bostane. Dacă îl întrebi cum a făcut averea imensă pe care o are, îţi răspunde simplu: “Am vîndut bostani”. Chiar dacă nu-l crede nimeni, se grăbeşte să-ţi explice cum că bostanul se obţine numai din muncă cinstită! Halal explicaţie!