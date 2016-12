Bote și-a făcut testamentul

Designerul Cătălin Botezatu a trecut prin mai multe momente cumplite din cauza problemelor cu inima, motiv pentru care a decis să-și facă testamentul. Spre surprinderea multora, fiul lui nu este printre beneficiarii averii designerului. Deși susține că are o relație foarte bună cu fiul lui, Andrei Iordache, acesta nu va primi niciun ban din averea creatorului de modă. Botezatu este de părere că acesta trebuie să muncească și să reușească singur, așa cum a făcut și el, la rândul lui.

„Ne vedem din când în când, avem o relaţie bună, dar nu am de gând să-l ajut. Trebuie şi el să muncească, cum am făcut şi eu, iar legat de avere, am deja făcut testamentul. După ce mor, nu mai contează ce se întâmplă cu banii. Nu mi-au plăcut niciodată scandalurile şi tocmai de aceea totul se va duce undeva unde cred eu că trebuie să meargă”, a decis Cătălin Botezatu.