Botezatu a povestit cum și-a spart dinții pe pârtie

Designerul Cătălin Botezatu și-a amintit de una dintre pățaniile din copilărie. La un moment dat, și-a spart dinții pe pârtie, motiv pentru care a luat bătaie de la mama lui. Creatorul de modă a mai mărturisit că își dorea foarte multe jucării, dar a dezvăluit că a avut parte și de pățanii. „Jucării... Şi o dată mi-am dorit mult un skiboard - sanie cu trei schiuri extrem de sofisticată, care se găsea doar în străinătate. Am fost extrem de fericit când am primit un skiboard roşu, cu o şa lungă din piele, cu care am plecat la Poiana Braşov, unde îmi petreceam Sărbătorile cu părinţii. M-am dat pe pârtie până mi-am rupt genunchii, dinţii, tot... Şi bineînţeles că am mâncat şi bătaie de la mama”, a povestit Cătălin Botezatu.

„Am fost un copil răsfăţat şi am făcut multe prostii, dar am fost educat destul de spartan, pentru că mama s-a ocupat de asta. Acum n-am decât să-i mulţumesc, pentru că n-am lacune şi mi-a folosit în viaţă", a adăugat el. Designerul a mărturisit că își amintește cu melancolie de Sărbătorile de Iarnă de altădată. „Mă gândesc cu melancolie la Sărbătorile cu bunicii, la mirosul cozonacilor, la mersul cu colindatul, cu Moş Ajunul şi cu Sorcova. Mai târziu, în liceu, îi colindam cu plăcere pe profesori, iar ei ne tratau cu tot felul de bunătăţi şi un păhărel de vişinată sau de whisky”.