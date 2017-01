Botezatu şi Romaniţa, la New York

Rochii negre croite extravagant, mănuşi lungi, dantelă, blănuri şi voaluri - toate negre - au fost elementele celei mai noi colecţii prezentate de Cătălin Botezatu la Couture Fashion Week, la New York, în timp ce Romaniţa Iovan a adus prospeţime şi culoare, într-o colecţie de inspiraţie romantică. „Funeral” - \"Funeralii” s-a intitulat prezentarea lui Botezatu, avînd ca principală temă negrul, iar ca elemente recurente în creaţia autorului, machiajul acentuat şi cocul înalt. „Este o colecţie haute-couture, în care se exprimă frumuseţea femeii, rafinamentul, şi cum se poate exprima mai bine acest lucru decît prin non-culoarea negru. Întotdeauna am creat pentru o femeie rafinată - femme fatale - după care trebuie să întorci capul în societate, o femeie fără prejudecăţi, demnă, puternică şi cred că această colecţie exprimă acest lucru”, a spus Botezatu la finalul show-ului.

Romaniţa Iovan, aflată la a doua participare la Couture Fashion, a spus că şi-a intitulat colecţia „Seventeen”, de la cei 17 ani de activitate în domeniul modei, iar ca inspiraţie a avut piesa de teatru „Romeo şi Julieta”. „Este cea mai frumoasă poveste de dragoste din toate timpurile, deşi tristă, şi am încercat să pun suflet din această poveste în fiecare rochie. În acelaşi timp, am vrut să fie veselă, să fie colorată, am mers pe culori diafane şi, nu în ultimul rînd, să ne aducem aminte de România. Mireasa în rochie galbenă a purtat un buchet de flori în culorile steagului României”, a spus creatoarea de modă. Romaniţa a mai spus că, tot cu ocazia celor 17 ani de activitate, pregăteşte un eveniment special, care va avea loc în această vară, în România, într-un loc „cu totul deosebit”, care va fi ţinut secret pînă în ultimul moment.

Prezentările celor doi designeri români, care au avut loc sîmbătă seară şi, respectiv, duminică seară, au avut o bună recepţie, fiind răsplătite cu aplauze şi ovaţii de spectatorii prezenţi. Completînd spectacolul de modă, organizatorii au inclus înaintea fiecărei prezentări momente muzicale şi lirice. Prezentarea lui Botezatu a fost precedată de un recital susţinut de cunoscutul violonist contemporan Alexander Markov.

Couture Fashion Week este un eveniment care se organizează în paralel cu New York Fashion Week şi în care se prezintă exclusiv elemente vestimentare şi accesorii de seară sau pentru ocaziii deosebite, non-casual, adresîndu-se consumatorilor de modă de lux. De asemenea, evenimentul reuneşte designeri vestimentari din toate colţurile lumii, care nu sunt afiliaţi cu marile case de modă şi care, prin creaţiile lor, aduc un specific deosebit.