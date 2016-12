Botezatu va fi mai „bărbat” în 2013

Designerul Cătălin Botezatu se avântă cu mai mult curaj în noul an, încercând să îngroape întâmplări din planul personal care l-au afectat în ultima perioadă. El spune că de acum nu va mai mărturisi publicului larg detalii legate de viaţa sa şi că va munci la fel de mult. Bote a recunoscut că a avut parte de un Crăciun frumos, pe care l-a petrecut printre prieteni, în Italia, dar, pe plan sentimental, a insinuat că persoana iubită are nevoie de mai mult curaj, fără să dezvăluie identitatea acesteia.

„Încep să devin penibil şi nu vreau să mă mai lamentez şi să mă plâng de viaţa mea, care până la urmă nu interesează pe nimeni, doar pe mine. Am început anul muncind şi cu proiecte noi”, a declarat designerul. „E frumos să iubeşti cu pasiune, să suferi. E frumos şi să fii iubit, dar consider că atunci când cineva te iubeşte va veni după tine. Aştept să văd şi eu dacă cineva va veni după mine. Eu anul trecut am făcut tot ce se poate face pentru a o recupera”, a mai precizat Cătălin.