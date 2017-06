Boureanu ar fi fost bătut extrem de rău de polițiști

18:40:05 / 13 Iunie 2017

ALCOLUL IN DEMOCRATEA HAOSULUI

Dragi romani nascuti in romania,intelepti si buni SFATUITORI DE PESTE 2.000 DE ANI, de peste 14-15 zile toti acoperiti si descoperitii din MAS-MEDIA si CLOACELE OCULTE aparute dupa lovitura de stat MILITARA din decembrie 1989 si care A FACUT SI DESFACUT GUVERNE si CONDUCERI DE TARA, TRANCANE NEANCETAT ZI SI NOAPTE ca =DOBITOCUL< BETIVANUL , MARLANUL, DROGATUL si IMPOSTORUL DIVERSIONIST si TRADATOR IMPUS DE basescu traian pe scena politica a romaniei, este un element BATUT DE POLITIE si nu ca acest HULIGAN a si LOVIT un politist si i-a denigrat pe toti, si ca ar fi nevinovat, EU DACA ERAM IN DREPTUL POLITISTULUI LOVIT= IL IMPUSCAM PE LOC PE ACEST SCHIZOFRENIC,SI AM PUS LA ORICE DIVERSIUNE FACE = PARSIVA= DE tatoiu si alti imbecili din televiziune care ne-a IMPUTIT cu POPULARITATEA ACESTU I IMBECIL. Televiziunea a devenit INSUPORTABILA si TRADATOARE INTERESELOR ROMANILOR,. Trebue scoase din grila televiziunilor orice STIRE si lasata numai TVR-1 opentru toata romania si NUMAI 6 ore pe zi; 2 ore dimineat 2 ore la pranz si 2 ore seara ora 19 Opriti diversiunile, minciunile si scenele in pielea gola- GOLANEALA pe care va EDUCA OCCIDENTUL