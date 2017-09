Boxerul Albert Potoceanu, de la CS Năvodari, vicecampion european de cadeți

Marți s-au încheiat la Rm. Vâlcea Campionatele Europene de box pentru cadeți (sportivi cu vârsta de 14 ani), competiție la care România a reușit să cucerească șapte medalii. Printre sportivii care au urcat pe podiumul de premiere se numără și un constănțean, Ionuț Albert Potoceanu, care a obținut medalia de argint la categoria 90-105 kg, după ce a fost învins la puncte în finală, scor 5-0, de ucraineanul Dmytro Beniukh. În semifinală, el câștigase la puncte, 5-0, în fața lui Zsolt Dudas, din Ungaria.

Potoceanu are 14 ani și practică boxul de numai doi ani, fiind crescut la CS Năvodari de antrenorii Ferodin Ablalim și Marcel Jipeanu. Tot anul acesta, la Brezoi, el a devenit campion național de cadeți la categoria + 76 kg, performanță care i-a adus selecția în lotul național al României care a participat la Europene. Ionuț Albert Potoceanu a fost convocat la Centrul Olimpic de la Bacău, unde se pregătește cu antrenorii Relu Auraș și Ferodin Ablalim.

Pe lângă Potoceanu, în gala finală a mai boxat și Daniel Dumitru, care a cucerit medalia de aur la categoria 76 kg după ce l-a învins la puncte în finală, scor 4-1, pe rusul Valeri Tadtaev.

România a aliniat 19 boxeri la startul competiției din Sala Sporturilor Traian și a încheiat cu un bilanț de șapte medalii: una de aur, una de argint și cinci de bronz. Medaliile de bronz au fost obținute de Eusebiu Iulian Tîrzoman (categoria 43 kg), Marco Antonio Manea (44,5 kg), Andrei Musteț (56 kg), Ștefan Panaitescu (80 kg) și Dragoș Constantin Guzgă (90 kg).

„Sunt foarte fericit. Am încheiat Europeanul cu un rezultat foarte bun, în pofida aşteptărilor cu care am pornit iniţial. Nu ştiam exact potenţialul echipei. Din fericire, sportivii şi antrenorii s-au mobilizat foarte bine, am reuşit să facem o echipă omogenă, grupată. Fiecare şi-a văzut de ceea ce avea de făcut, fiecare a contribuit cu ce a putut şi a ieşit un rezultat excelent. Copiii au văzut cum este să evoluezi într-o astfel de competiţie, cu adversari foarte bine pregătiţi. Eu personal îmi doresc din toată inima ca antrenorii care au fost aici să tragă învăţămintele necesare, să conştientizeze că boxul începe la o vârstă destul de fragedă. Aş vrea să le transmit şi părinţilor că boxul nu este un sport periculos şi ce s-a văzut aici este relevant. Mănuşi protecţioniste, căşti... Este o scrimă în care câştigă cel care este mai inteligent şi îşi atinge de mai multe ori adversarul. Eu consider că a fost un European reuşit”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Box, Vasile Cîtea.