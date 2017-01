Boxerul Georgian Popescu, la o victorie de podium

Dacă Ionuţ Gheorghe a fost eliminat din turneul olimpic de box, al doilea pugilist român prezent la Beijing a reuşit să se califice în sferturile de finală. Georgian Popescu (categoria 60 kg) l-a învins, în optimile de finală, pe Francisco Javier Vargas (Mexic), scor 14-4 (6-1, 5-1, 2-1, 1-1), după un meci pe care l-a dominat cu autoritate. Asistat la colţ de antrenorul Ilie Dascălu şi de... Ionuţ Gheorghe, boxerul ploieştean a reuşit o frumoasă performanţă la debutul său la JO, aflîndu-se acum la un singur pas de medalie! Adversarul său din sferturi este Yordenis Ugas (Cuba), învingător cu 10-2 în faţa lui Domenico Valentino (Italia). O misiune dificilă, dar nu imposibilă pentru Popescu, chiar dacă boxerul cubanez are în palmares un titlu mondial cucerit în 2005.

După meciul cu Vargas, românul spune că încă mai are probleme de acomodare cu fusul orar. „Nu m-am simţit chiar în apele mele, aşa cum s-a întîmplat în meciul cu americanul Ali, pentru că încă nu m-am acomodat cu fusul orar de la Beijing. Mă culc foarte tîrziu, la ora 2.00-3.00 noaptea, mă scol dimineaţa pentru cîntarul oficial şi sînt învăţat să dorm pînă la 3.00-4.00 după-amiaza, exact ora la care am boxat cu mexicanul Vargas”, a spus Popescu. „Sper ca în meciul cu Ugas să evoluez aşa cum îmi place mie şi să reuşesc un meci foarte bun. Oricum sînt foarte mulţumit că pînă acum nu am dezamăgit aici la Beijing. Cred că în meciul cu mexicanul diferenţa a făcut-o upercutul de stînga la corp, cu care sper să îl elimin şi pe cubanez”, a încheiat Popescu.