Boxerul Ionuţ Gheorghe se află în stare de şoc

Medaliatul olimpic este internat la Eforie Sud

Singurul medaliat al boxului românesc la Jocurile Olimpice de la Atena în 2004, Ionuţ Gheorghe, are din nou probleme în afara ringului, după ce în urmă cu trei luni a fost înjunghiat în Mamaia. Constănţeanul a fost implicat duminică într-un grav accident de circulaţie, soldat cu două victime. Aflat la volanul BMW-ului, pugilistul a lovit o Dacie papuc, care s-a transformat într-un morman de fiare. O femeie şi fiica ei de 13 ani aflate în autoturism au decedat la spital în cursul serii de duminică. Consultat de medici, Ionuţ Gheorghe a fost trimis la Spitalul de Ortopedie din Eforie Sud, cu diagnosticul de tasare a mai multor vertebre, precum şi numeroase traumatisme. Celelalte persoane implicate în accident sînt în afara pericolului, primind îngrijiri la Spitalul Judeţean Constanţa. “Eram la volan şi am simţit deodată cum fuge maşina în stînga. Am pierdut controlul, m-am lovit de parapet şi pe urmă am intrat într-o maşină care venea de pe celălalt sens. Apoi nu-mi aduc aminte prea multe, ştiu că am ajuns la spital şi doctorii m-au trimis la Eforie. Voi sta trei zile aici, timp în care voi face tratament şi alte investigaţii medicale. Ştiu că există două victime şi sînt în stare de şoc. Îmi pare rău, regret nespus cele întîmplate. A fost un accident nefericit din cauza unei defecţiuni tehnice la maşină. Din cîte am înţeles, s-a rupt bascula de la direcţie şi de aceea maşina nu a mai răspuns comenzilor. Nu-mi explic de ce s-a întîmplat acest lucru, pentru că în urmă cu o lună am dus autoturismul la revizie şi totul era perfect. Parcă s-au lipit de mine toate ghinioanele”, a declarat pugilistul, care a negat că ar fi avut viteză, în ciuda declaraţiilor date de martori. “Nu este adevărat, nici nu aveam cum să am viteză în acea porţiune. Eram chiar la intrarea în localitatea Ovidiu şi aveam sub 90 de kilometri la oră. Am dat declaraţii la poliţie, dar nu a fost vina mea”, a adăugat Ionuţ Gheorghe.

Nu a consumat alcool

Una dintre puţinele persoane care au discutat cu pugilistul după accident a fost Mircea Iacob, patronul clubului BC Iacob Mira Agigea, la care Ionuţ Gheorghe este legitimat. "Este o tragedie. Am văzut imaginile şi nici acum nu mi-am revenit. Nu am dormit toată noaptea. Regret nespus că au murit doi oameni şi transmit condoleanţe familiei. Ionuţ se află la spital, dar este în afara oricărui pericol. Din păcate, a avut ghinion cu problemele tehnice de la maşină", a declarat Iacob.

Conform purtătorului de cuvînt al IPJ Constanţa, Sarmizia Fetcu, accidentul s-a produs în momentul unei depăşiri efectuate de sportiv pe DN din localitatea Ovidiu. Ionuţ Gheorghe a fost supus unei test cu alcooltestul la faţa locului, rezultatul fiind negativ. Ulterior, testul a fost repetat, cu acelaşi rezultat, şi au fost recoltate şi probe biologice. În zilele următoare, va fi cunoscut şi rezultatul expertizei tehnice, surse din poliţie declarînd însă că motorul maşinii nu părea să prezinte defecţiuni la o primă constatare.