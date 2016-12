Boy George a scris un cîntec despre Amy Winehouse

Cîntăreţul britanic a dezvăluit, într-un interviu pentru publicaţia ”The Times”, că a compus o piesă despre cîntăreaţa Amy Winehouse. Fostul solist al trupei Culture Club a scris cîntecul în timpul recentei sale detenţii, fiind închis pentru că a bătut şi a sechestrat un bărbat în apartamentul său din Londra. Piesa, intitulată ”Your Pain Makes a Beautiful Sound”, include versurile ”You\'re a Genius, You\'re a Car Crash / It\'s Hard to Say What You Do Best”, în traducere Eşti un geniu, eşti un accident de maşină / E greu de spus ce faci tu mai bine”. Cei doi s-au întîlnit o dată, în culisele unui concert, cînd au discutat despre una din piesele lor favorite, ”He Hit Me (And It Felt Like A Kiss)”, produsă de Phil Spector şi interpretată de The Crystals. ”Am scris multe chestii care vor fi lansate anul viitor”, a declarat Boy George despre timpul petrecut în închisoarea Edmunds Hill din Suffolk. ”Am scris un jurnal, multe cîntece...”, a adăugat acesta.

Boy George a devenit celebru în anii \'80, cu piesa ”Do You Really Want To Hurt Me?” şi a părăsit trupa Culture Club în 1987, pentru o scurtă carieră solo, înainte de a deveni un DJ de succes în cluburile londoneze şi de a-şi lansa propria linie de articole vestimentare, B-Rude. În 2006, Boy George a lăsat scena muzicală pentru a mătura timp de cinci zile străzile oraşului New York, în cadrul orelor de muncă în serviciul comunităţii. Cîntăreţul fusese arestat la New York în 2005, pentru posesie de cocaină, drogurile fiind găsite în apartamentul său din Manhattan, în urma unei descinderi a poliţiei. Poliţiştii fuseseră chemaţi chiar de solist, pentru a prinde un posibil hoţ. În decembrie 2008, Boy George a fost găsit vinovat de sechestrarea modelului norvegian Audun Carlsen, în timpul unei vizite a acestuia în casa muzicianului britanic, în aprilie 2007. În mai anul acesta, Boy George a fost eliberat după ce a efectuat doar patru din cele 15 luni de pedeapsă. Muzicianul britanic, în vîrstă de 48 de ani, a primit la ieşirea din închisoare o brăţară electronică de supraveghere pentru eliberare condiţionată.