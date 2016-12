Boy George ar putea fi eliberat mai devreme din închisoare

Cîntăreţul Boy George ar putea fi eliberat din închisoarea Edmunds Hill, în cursul acestei săptămîni, după ce a efectuat doar patru din cele 15 luni de pedeapsă, în urma condamnării pentru sechestrarea unui bărbat norvegian care lucra la o companie de escortă pentru gay. Boy George ar putea fi eliberat mai devreme, pe motiv de bună purtare. El a lucrat la bucătăria închisorii şi a avut un comportament mulţumitor pentru conducerea penitenciarului, însă ceilalţi deţinuţi au declarat că muzicianul britanic a beneficiat de un tratament preferenţial. Unul dintre condamnaţi a declarat:

Muzicianul britanic în vîrstă de 47 de ani va primi, la ieşirea din închisoare, o brăţară electronică de supraveghere, pentru eliberare condiţionată. El va fi verificat de poliţie în mod frecvent. În decembrie 2008, Boy George a fost găsit vinovat de sechestrarea modelului norvegian Audun Carlsen, în timpul unei vizite a acestuia în casa muzicianului britanic, în aprilie 2007. Audun Carlson a declarat că muzicianul şi un alt bărbat, al cărui nume nu a fost precizat, l-au atacat după o şedinţă fotografică, i-au pus cătuşe şi l-au legat de un inel metalic fixat în zidul de lîngă patul lui Boy George. Audun Carlson a declarat, totodată, că Boy George a început să îl lovească cu un lanţ, în momentul în care a încercat să fugă. Boy George a negat acuzaţia de sechestrare, dar a recunoscut că i-a pus cătuşe lui Audun Carlsen în timpul şedinţei fotografice şi a recunoscut în faţa ofiţerilor de poliţie că şi-a legat invitatul, cunoscut pe un site de internet, pentru că îl bănuia că i-a piratat computerul, susţinînd, însă, că nu l-a lovit niciodată. În 2006, Boy George a lăsat scena muzicală pentru a mătura timp de cinci zile străzile oraşului New York, în cadrul orelor de muncă în serviciul comunităţii. Cîntăreţul fusese arestat la New York, în 2005, pentru posesie de cocaină, drogurile fiind găsite în apartamentul său din Manhattan, în urma unei descinderi a poliţiei. Poliţiştii fuseseră chemaţi chiar de Boy George, pentru a prinde un posibil hoţ.

Boy George a devenit celebru în anii \'80, cu piesa ”Do You Really Want To Hurt Me?” şi a părăsit trupa Culture Club în 1987, pentru o scurtă carieră solo, înainte de a deveni un DJ de succes în cluburile londoneze şi de a-şi lansa propria linie de articole vestimentare, B-Rude.