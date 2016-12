Boy George îşi găseşte greu iubit, din cauza celebrităţii

Cântăreţul Boy George, pe numele său adevărat George Alan O'Dowd, a spus că îi este greu să-şi găsească un iubit care să merite, pe site-urile matrimoniale, din cauza celebrităţii. Cântăreţul britanic şi-a făcut cont pe site-ul Grindr, destinat persoanelor gay şi bisexuale, pentru a avea un partener, dar afirmă că îi este greu să găsească pe cineva, din cauza celebrităţii.

Boy George, în vârstă de 52 de ani, a fost implicat într-o relaţie cu cântăreţul de punk rock Kirk Brandon şi cu basistul de la Culture Club, Jon Moss. Cântăreţul susţine că este o fire romantică şi îşi doreşte o relaţie serioasă, dar până de curând nu a avut timp de aşa ceva, pentru că a lucrat la noul album, ”This Is What I Do”, care va fi lansat pe 28 octombrie. Boy George a devenit celebru în anii '80, cu piesa ”Do You Really Want To Hurt Me?”, şi a părăsit trupa Culture Club în 1987, pentru o scurtă carieră solo, înainte de a deveni un DJ de succes în cluburile londoneze şi de a-şi lansa propria linie de articole vestimentare, B-Rude. Grupul s-a reunit pentru scurt timp în 1998 şi, ulterior, a susţinut un concert în 2002, la Royal Albert Hall din Londra.

În anii '80, pe când se afla pe culmile gloriei, Boy George reprezenta una dintre cele mai uşor de recunoscut figuri din industria muzicală internaţională. Însă, după ce cariera talentatului DJ britanic a intrat într-un con de umbră, acesta s-a luptat cu dependenţa de droguri şi numele lui a apărut în presă doar ca urmare a problemelor pe care le-a avut cu justiţia.