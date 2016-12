Brașov - Rapid, duel pentru supraviețuire

Etapa a 28-a a Ligii 1 la fotbal începe azi, cu meciurile de la Chiajna, Brașov și București. Gazdele vor să obțină cele trei puncte puse în joc, mai ales că orice punct pierdut pe teren propriu de Concordia și FC Brașov este important în lupta pentru evitarea retrogradării.

Programul partidelor - vineri: Concordia Chiajna - CS U. Craiova (ora 17.00; Look TV și Digi Sport 1), FC Braşov - Rapid București (ora 19.15; Look Plus, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), Dinamo București - CFR Cluj (ora 21.30; Look TV și Digi Sport 1); sâmbătă: FC Botoşani - CSMS Iaşi (ora 16.00; Look Plus, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), ASA Tg. Mureş - Pandurii (ora 18.30; Look TV și Digi Sport 1), U. Cluj - Steaua Bucureşti (ora 21.00; Look TV și Digi Sport 1); duminică: Oţelul Galaţi - FC Viitorul (ora 18.30; Look TV și Digi Sport 1), Astra Giurgiu - Gaz Metan Mediaş (ora 21.00; Look Plus, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1); luni: Ceahlăul Piatra Neamț - Petrolul Ploieşti (ora 21.00; Look TV și Digi Sport 1).

Clasament: 1. FC STEAUA SA 57p, 2. ASA 56p, 3. Petrolul 47p, 4. CS U. Craiova 46p, 5. Astra 41p (golaveraj: 38-21), 6. FC Viitorul 41p (38-34), 7. Dinamo 40p (37-34), 8. FC Botoșani 40p (30-30), 9. CSMS Iaşi 34p, 10. Pandurii 32p, 11. Concordia 30p, 12. U. Cluj 29p, 13. FC Brașov 28p, 14. Gaz Metan 26p, 15. Ceahlăul 23p, 16. Rapid 22p, 17. CFR 19p - echipă penalizată cu 24 de puncte, 18. Oțelul 18p.

EDIŢIA 2015-2016 A LIGII 1 VA ÎNCEPE LA 11 IULIE

Ediţia 2015-2016 a Ligii 1, prima din istoria fotbalului românesc care se va desfăşura în sistem play-off / play-out, va începe la 11 iulie, a anunţat, ieri, secretarul general al FRF, Gheorghe Chivorchian. Decizia a fost aprobată de Comitetul Executiv al FRF, restul programului urmând să fie definitivat de Liga Profesionistă de Fotbal, săptămâna viitoare. Comitetul Executiv al FRF a aprobat, la 29 mai 2014, în urma propunerii Adunării Generale a LPF, ca din sezonul 2015-2016 în Liga 1 să evolueze 14 echipe într-o nouă formulă de desfăşurare: sezon regulat, play-off (între echipele de pe locurile 1-6) și play-out (între echipele de pe locurile 7-14).