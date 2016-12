Brățara care te salvează!

Vârstnicii care locuiesc singuri pot semnala cu ajutorul unei brăţări din silicon, prevăzută cu buton de panică, faptul că se confruntă cu o problemă medicală, avertismentul fiind transmis în dispeceratul Fundaţiei Crucea Alb Galbenă, care a dezvoltat proiectul cu finanţare de la Primăria Capitalei.

Fundaţia Crucea Alb Galbenă în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB) şi Asociaţia de Ajutor Mutual au prezentat, vineri, Centrul Pilot de Coordonare a Serviciilor Integrate de Îngrijiri la Domiciliu din Capitală, o premieră naţională în serviciile de îngrijire la domiciliu acordate vârstnicilor. În 2014, sistemul de îngrijiri integrate la domiciliu a fost completat cu un sistem de teleasistenţă prin care 100 de pacienţi au primit o brăţară tip ceas, confecţionată din silicon medical, rezistentă la apă şi conectată wireless la un telefon cu taste mari, dispozitiv legat direct la Call Center-ul Centrului Pilot. Prin acest dispozitiv, dispecerul identifică datele pacientului care a solicitat îngrijiri medicale şi poate trimite la faţa locului o echipă specializată de la Fundaţia Crucea Alb Galbenă, apelează 112 sau trimite către beneficiar cea mai apropiată persoană de pe lista celor care pot interveni imediat. Vârstnicii care au nevoie de ajutor se pot adresa DGASMB, care are un compartiment pentru persoane vârstnice, sau pot contacta direct Fundaţia Crucea Alb Galbenă. Pentru a beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu gratuite, solicitanţii trebuie să aibă o pensie de cel mult 1.100 de lei şi să nu locuiască în casa cuiva care ar trebui să aibă grijă de ei. Brăţara are semnal la o distanţă de aproape un kilometru depărtare de telefon şi nu are nevoie de încărcare, fiind conectată de telefon.