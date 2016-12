Brad Pitt, adaptat perfect la viaţa de familie

Operaţia de mastectomie prin care a trecut Angelina Jolie, nu o menţine în prim plan numai pe actriţă, ci şi pe logodnicul său, Brad Pitt. Într-un interviu acordat revistei „Esquire”, primul după mărturisirea-şoc a actriţei, Brad Pitt afirmă că trece prin cea mai fericită perioadă din viaţa sa. El recunoaşte că este un singuratic, dar nici nu simte nevoia să fie popular. „Am foarte puţini prieteni. Am o mână de prieteni şi am familia alături şi nu am trecut niciodată printr-o perioadă mai fericită”, a declarat acesta. Brad Pitt a vorbit şi despre cei şase copii pe care îi are alături de Angelina Jolie, Maddox, de 11 ani, Pax, de nouă, Zahara, de opt, Shiloh, de şase ani şi gemenii de patru ani Knox şi Vivienne. Deşi nu există practic niciun moment de linişte în casa celor doi actori, Brad Pitt susţine că nu ar da această viaţă pe nimic din lume. „Mereu m-am gândit că dacă voi avea o familie, va fi o familie mare. Mi-am dorit haos acasă... La noi acasă nu este niciodată linişte, cineva vorbeşte sau ţipă sau plânge sau râde sau loveşte în ceva. Iar eu iubesc această viaţă şi dacă sunt plecaţi undeva, abia aştept să se întoarcă. Poate câteodată îmi place să mă relaxez într-o cameră de hotel, să am şi eu răgazul şi liniştea să citesc ziarul, dar a doua zi îmi lipseşte toată această cacofonie, toată această zarvă”, a explicat starul, care la 49 de ani este perfect adaptat la viaţa de familie. Totuşi, la început a fost îngrijorat de inabilitatea lui de a se ţine de ceea ce se apucă să facă. „Ajungeam până la un punct de unde simţeam nevoia să mă apuc de altceva. Ce pot să vă spun... Mai am nevoie de două credite pentru a absolvi colegiul... doar două credite. Nu trebuia decât să scriu o lucrare. Eram genul de om care mereu lăsa puţină mâncare în farfurie”, a mai susţinut actorul.

Brad Pitt nu s-a ferit să facă o caracterizare deloc favorabilă primului său mariaj cu Jennifer Aniston. Cei doi au format o familie timp de cinci ani, până în 2005 când au decis să se despartă. Privind înapoi, actorul a numit prima sa căsnicie drept „patetică”. Brad Pitt a declarat că mariajul său a constat în a sta pe canapea, unde fuma marijuana, ascunzându-se de lume. Era atât de absorbit de ideea de a găsi un scenariu despre o viaţă interesantă, încât nu îşi trăia propria viaţa. Parţial, Brad Pitt a dat vina pe mariajul său care nu era ceea ce ar fi trebuit să fie. Însă actorul a ţinut să sublineze că o consideră pe Jennifer Aniston „o femeie incredibilă, iubitoare şi foarte amuzantă”. Nu ştim ce va spune actriţa despre aceste confesiuni, dar ştim că Jennifer Aniston a fost mişcată de drama prin care trece Angelina Jolie. „A fost mişcată profund după ce a citit povestea Angelinei. Chiar a luat-o prin surprindere de cât a fost de curajoasă. Să treacă prin aşa ceva a fost un lucru enorm pentru familia ei şi a făcut-o pe Jen să înţeleagă că Angelina chiar îl iubeşte pe Brad şi pe cei şase copii ai lor”, a declarat o sursă din anturajul lui Jennifer Aniston.