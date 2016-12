Brad Pitt colaborează cu Netflix

Actorul american Brad Pitt și compania sa, Plan B, colaborează cu Netflix pentru a produce un film despre războiul din Afganistan, în care va juca și el și care va fi distribuit în exclusivitate pe această platformă de internet, după o lansare restrânsă în cinematografe, în 2016.

Filmul intitulat ”War Machine” este inspirat din cartea ”The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan”, a ziaristului Michael Hastings, care a murit în 2013, într-un accident de trafic în Los Angeles. Povestea se axează pe rolul generalului Stanley McChrystal în fruntea trupelor americane din Afganistan. McChrystal, în prezent în rezervă, a fost un general implacabil, dispus să câștige războiul în Afganistan cu ajutorul unei echipe de consilieri care a ținut permanent legătura în timpul conflictului cu oameni politici din Washington și cu mass-media. ”War Machine” va fi relatat în formă de satiră, iar producția sa va începe în august, sub îndrumarea regizorului australian David Michod.