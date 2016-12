Brad Pitt, lansat ca păpuşă

Personajul interpretat de Brad Pitt în filmul „Inglorious Basterds / Ticăloşi fără glorie”, în regia lui Quentin Tarantino, a fost lansat ca păpuşă de producătorul de jucării Hot Toys, cu sediul în Hong Kong. Păpuşa, cu o înălţime de circa 30 de centimetri, are trăsăturile lui Brad Pitt, realizate în cele mai mici detalii, prezentându-l pe acesta cu ţinuta şi coafura purtate pentru rolul locotenentului Aldo Raine. Păpuşa este dotată cu trei perechi de mâini care pot fi schimbate, o pereche de palme relaxate, o pereche de mâini flexate pentru a putea ataşa o armă şi o pereche ce pot susţine o sabie. Totodată, păpuşa se poate vinde cu cinci arme diferite, o mitralieră germană MP40, o puşcă, un pistol şi două cuţite de vânătoare cu lame de diferite dimensiuni. Păpuşa şi accesoriile sunt vândute la preţul de 154,99 dolari.

Lungmetrajul „Inglorious Basterds / Ticăloşi fără glorie”a fost nominalizat la Oscar în 2009, iar actorul austriac Christoph Waltz a fost recompensat pentru partitura din acest film cu Oscarul pentru cel mai bun rol secundar. În prezent, Brad Pitt filmează „Moneyball”, un film regizat de Bennett Miller, acesta fiind primul său rol într-un lungmetraj după filmul lui Quentin Tarantino. În ultimul an şi-a împrumutat vocea unor personaje în filmele animate „Happy Feet 2 3D”, „Megamind” şi „Beyond all Boundaries”. Un alt film, în care joacă alături de Sean Penn, intitulat „Tree of Life”, este programat pentru lansare pentru ianuarie 2011. Actorul are în dezvoltare în acest moment 24 de filme, inclusiv adaptarea romanului „Marching Power”.