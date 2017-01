Brad Pitt, mai protector ca niciodată

Cina romantică pe care au luat-o la un resturant franţuzesc s-a dovedit o adevărată încercare pentru cuplul format din Angelina Jolie şi Brad Pitt. Dacă de obicei sunt foarte degajaţi, de această dată, actorul american a părut foarte protector cu partenera sa de viaţă. Cei câţiva metri de la intrarea într-un local de lux până la maşină s-au dovedit o adevărată probă de forţă. Brad Pitt a ţinut-o strâns de mână pe Angelina Jolie şi nu i-a dat drumul deloc, în ciuda mulţimii de fotografi care îi împingeau din toate părţile, încercând chiar să îi despartă, pentru a-i fotografia mai bine. La rândul său, Angelina Jolie, mai frumoasă ca niciodată într-o rochie albă, cu o despicătură adâncă la spate, nu s-a lăsat intimidată şi şi-a urmat iubitul cu hotărâre. A fost probabil gestul lor de rezistenţă împotriva presei de scandal, care de nenumărate ori a publicat ştiri despre despărţirea lor.

Cel mai cunoscut cuplu din lume, Angelina Jolie şi Brad Pitt se află la Cannes, zilele acestea, unde îşi promovează cele mai noi filme. Angelina Jolie şi-a împrumutat din nou vocea în filmul de animaţie “Kung Fu Panda 2”, în timp ce Brad Pitt este protagonistul dramei “The Tree of Life”, în regia lui Terrence Malick, care a avut chiar premiera, ieri, în competiţia oficială, fiind creditat cu mari şanse la premii. Tot la Cannes, actriţa de 35 de ani a anunţat că debutul său regizoral se va intitula “In the Land of Blood and Honey” şi va fi lansat pe marile ecrane pe data de 23 decembrie. Lungmetrajul va fi distribuit de FilmDistrict, o filială a grupului GK Films. Anunţând această achiziţie, Graham King, fondatorul grupului GK Films, a declarat că filmul semnat de Angelina Jolie “semnalează apariţia unui povestitor visceral şi fascinant”. Filmul are o distribuţie alcătuită în totalitate din actori bosniaci, cei mai mulţi dintre aceştia fiind copii în perioada războiului care a devastat această ţară, în anii \'90. Potrivit sinopsisului oficial, filmul are ca temă centrală o poveste de dragoste din timpul războiului din Bosnia, desfăşurat între 1992 şi 1995, între un gardian sârb dintr-un lagăr de prizonieri, care face eforturi foarte mari pentru a o proteja pe fosta lui iubită, o femeie musulmană încarcerată în acel loc.