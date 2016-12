Brad Pitt militează pentru drepturile homosexualilor

Actorul american Brad Pitt sprijină principiul egalităţii în ceea ce priveşte căsătoriile şi s-a declarat, încă o dată, în favoarea dreptului persoanelor homosexuale de a-şi întemeia legal o familie, afirmând că ”orice individ are dreptul de a se căsători”. ”Este încurajant faptul că statul New York s-a alăturat celorlalte state americane care asigură cetăţenilor lor drepturi egale în ceea ce priveşte căsătoriile. Însă acesta este dreptul fiecărui american, asigurat prin Constituţie, de a se căsători cu persoana pe care o iubeşte, indiferent de statul în care locuieşte. Niciun stat nu ar trebui să decidă cine are dreptul să se căsătorească şi cine nu. Graţie eforturilor depuse de atât de multe persoane, într-o zi din viitorul apropiat, această discriminare va dispărea şi fiecare american va putea să se bucure de drepturi egale în ceea ce priveşte căsătoria”, a declarat Brad Pitt. Această declaraţie a fost făcută de actorul american într-un comunicat pe care l-a trimis în exclusivitate revistei ”People”, cu ocazia legalizării în urmă cu câteva zile a căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex în statul New York.

Starul american în vârstă de 47 de ani, care militează de mulţi ani pentru egalitate în ceea ce priveşte dreptul la căsătorie, a declarat, în trecut, că nu se va căsători cu partenera lui de viaţă, actriţa Angelina Jolie, până când toţi americanii nu vor beneficia de aceleaşi drepturi. Brad Pitt a confirmat într-un interviu recent că îşi doreşte să joace din nou într-un film alături de Angelina Jolie, celebrul cuplu de actori analizând, în această perioadă, câteva proiecte cinematografice în care ar putea să apară din nou împreună.