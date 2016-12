Brad Pitt, narator în documentarul anual al National Football League

Actorul american a fost desemnat să asigure vocea naratorului în documentarul anual realizat de National Football League (NFL), dedicat în acest an victoriei echipei New Orleans Saints în finala Super Bowl din luna februarie. Brad Pitt va deveni astfel naratorul documentarului “America\'s Game: 2009 New Orleans Saints”, realizat de NFL Films, despre victoria din luna februarie a echipei de fotbal american din New Orleans în faţa echipei Indianapolis Colts. Filmul va fi difuzat pe postul NFL Network, pe 8 septembrie, cu o zi înainte de începerea unui nou sezon al campionatului de fotbal american. NFL apelează, în mod tradiţional, la actori celebri, pentru a asigura vocea naratorului din documentarul anual despre finala Super Bowl. Brad Pitt a fost ales în acest an datorită eforturilor umanitare depuse de el, el fiind implicat în diverse programe desfăşurate în New Orleans, în cei cinci ani care au trecut de la uraganul Katrina, ce a devastat oraşul.

Printre celebrităţile care au asigurat vocile naratorilor acestor documentare anuale se numără Alec Baldwin, Morgan Freeman, Gene Hackman, Ed Harris, Martin Sheen, Bruce Willis şi James Gandolfini. Naratorul documentarului din 2009, dedicat victoriei echipei de fotbal american Pittsburgh Steelers, a fost Jon Hamm, starul serialului “Mad Men”. Brad Pitt, în vârstă de 46 de ani, a reprezentat “vârful de lance” al proiectului ecologic-umanitar “Make It Right”, care a avut scopul de a construi 150 de case ecologice, rezistente şi la un preţ accesibil, în zonele din New Orleans cel mai afectate de uraganul Katrina, care a distrus acest oraş în 2005.