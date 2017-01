Brad Pitt, onorat pentru acţiunile sale umanitare în New Orleans

Actorul american, a cărui fundaţie a contribuit la reconstrucţia oraşului New Orleans, devastat de uraganul Katrina, a primit un premiu pentru acţiunile sale umanitare, distincţia fiindu-i acordată în cadrul galei Clinton Global Initiative, organizată de fostul preşedinte american.

Brad Pitt a primit, joi, o plachetă din partea Consiliului Green Building, reprezentanţii instituţiei declarînd că fundaţia actorului, Make It Right, a creat ”cea mai ecologică şi mai mare comunitate din lume”. ”Make It Right a depăşit aşteptările mele”, a spus Brad Pitt, care a înfiinţat fundaţia în 2007. ”Criteriile noastre erau ca respectivele case să fie sustenabile, să arate bine, să reziste la furtuni şi să aibă în vedere în primul rînd siguranţa familiilor, dar şi preţul lor mic”, a explicat acesta. Make It Right a ridicat 13 case în zona 9th Ward din New Orleans, oraşul fiind devastat de uraganul Katrina în 2005. Fiecare casă este ridicată cu tehnici ecologice, izolată termic, această caracteristică reducînd considerabil costurile pentru energie. Brad Pitt a spus că cea mai mare provocare a fost să facă în aşa fel încît oamenii să îşi permită să cumpere asemenea case. Actorul a adăugat că, în medie, costurile pentru întreţinerea unei asemenea case se ridică la 35 de dolari pe lună, dar el ar vrea ca acestea să ajungă la zero, în viitorul apropiat.

Mii de oameni şi-au pierdut casele din cauza uraganului Katrina, care a inundat aproximativ 80% din New Orleans. Circa 1.500 de persoane au murit în urma dezastrului, care a produs pagube de 80 de miliarde de dolari. Majoritatea locuitorilor nu s-au întors încă în New Orleans, pentru că lucrările de reconstrucţie sînt foarte lente. Brad Pitt a adăugat că ar mai trebui făcute multe lucruri în New Orleans, dar că modelul ar putea fi aplicat la mai multe comunităţi din lume. Actorul plănuieşte să ridice 150 de case ecologice în New Orleans, pînă anul viitor.