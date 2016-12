Brad Pitt se împrospătează cu şerveţele umede pentru bebeluşi

Secretul chipeşului actor american cînd vine vorba despre împrospătare, atunci cînd nu are timp să facă duş, ţinînd cont că este o persoană solicitată şi tatăl a şase copii, constă în şerveţelele umede pentru copii. ”Ne-a spus că, atunci cînd eşti transpirat şi nu ai timp să faci duş, iei un şerveţel umed pentru copii şi te ştergi cu el”, conform lui Eli Roth, actor alături de care Brad Pitt a jucat în cel mai recent film al său, ”Inglourious Basterds”. Eli Roth a mai povestit şi o serie de picanterii de pe platoul de filmare. ”După o scenă, Brad a trebuit să vină lîngă mine pentru o scenă mai apropiată şi mi-a spus «La dracu, eşti transpirat!». Şi eu am spus: «Nu am avut timp să fac duş», el răspunzînd: «Şerveţele pentru bebeluşi, omule, şerveţele pentru bebeluşi!»”. Conform actorului, Brad Pitt i-ar fi spus: ”Am şase copii. Tot ce trebuie să faci este să foloseşti şerveţele pentru bebeluşi... Am treabă toată ziua. Nici eu nu am timp să fac duş”.