Brad Pitt se simte un bărbat împlinit

Actorul american Brad Pitt a avut cuvinte aspre cu privire la mariajul său de cinci ani cu Jennifer Aniston, într-un interviu necenzurat, acordat recent. Brad Pitt recunoaşte că pentru el, fericirea este supraestimată. ”Am pus mare accent pe dorinţa de a fi un bărbat satisfăcut. Sunt mulţumit cu alegerile corecte pe care le-am făcut şi pentru că am găsit femeia pe care o iubesc, Angie şi cu care mi-am construit o familie pe care o ador”, a declarat vedeta. Starul şi-a descris partenera de viaţă, actriţa Angelina Jolie, ca pe o ”mamă grozavă” şi a mărturisit că întemeierea unei familii cu ea a fost unul dintre cele mai grozave lucruri pe care le-a făcut. ”O familie este o aventură riscantă, pentru că, cu cât este mai mare dragostea, cu atât este mai mare pierderea”.

Totuşi, actorul a recunoscut că lucrurile nu au stat întotdeauna bine. ”Am petrecut anii ’90 încercând să mă ascund, să mă feresc de celebritate. Am început să mă simt rău cu mine stând pe o canapea, fumând o marijuana, ascunzându-mă. Am început să mă simt patetic. A devenit foarte clar pentru mine că am încercat să găsesc un film despre o viaţă interesantă, dar nu am trăit una”, a completat vedeta. ”Mă gândesc că şi căsătoria a avut de-a face cu asta. Încercând să pretind că mariajul era ceva ce nu era”, a declarat actorul, despre mariajul său cu Jennifer Aniston. Brad Pitt, în vârstă de 47 de ani, şi-a continuat destăinuirea, declarând că mariajul cu Jennifer Aniston a fost jalnic. În contrast cu starea sa de spirit din anii ’90, Brad Pitt spune că în prezent este foarte mulţumit. Acesta însă a ţinut să precizeze că presa a interpretat greşit afirmaţiile sale despe Jennifer Aniston. Numeroase publicaţii au afirmat că Brad Pitt o găsea neinteresantă pe fosta soţie. Însă, actorul a dorit să clarifice imediat această situaţie: ”Mă întristează faptul că totul a fost interpretat astfel. Jen este o persoană incredibil de generoasă, iubitoare şi amuzantă, care a rămas prietena mea. Este o relaţie importantă, pe care o preţuiesc foarte mult. N-am vrut să spun că Jen era plictisitoare, ci că eu însumi devenisem plictisitor, iar pentru asta, eu sunt cel vinovat”.

Actorul a vorbit şi despre familia de şase copii pe care o are alături de Angelina Jolie: ”Am fost surprins să văd cât de automat este să îi creşti, cât de mult instinct este implicat. Acum am mare încredere în aceste lucruri. Dacă aud un sunet noaptea, mă trezesc pentru că este posibil ca unul dintre copii să aibă nevoie de mine”. El a mai declarat că nu îi place ca presa să se implice în relaţia pe care o are cu Angelina Jolie şi a criticat articolele care vorbesc despre despărţiri şi împăcări între cei doi. ”Ne vom căsători când toată lumea va putea să facă asta. Nu ne despărţim. Şi nu vom avea al şaptelea copil, încă”, a afirmat actorul.