Brad Pitt şi Angelina Jolie au făcut impresie pe covorul roşu

Actorul american Brad Pitt a fost primit ca un rege la Cannes. Sute de fani au sărit în sus de bucurie când l-au văzut pe actor în carne şi oase, în staţiunea de pe Riviera Franceză. Brad Pitt îşi promovează noul film, ”Tree of Life / Copacul vieţii”, în regia lui Terrence Malick. De la premiera filmului nu a lipsit nici Angelina Jolie, care a atras privirile tuturor, cu o rochie maro, creaţie Versace Atelier. Brad Pitt a pozat alături de Jessica Chastain şi Sean Penn, colegii săi de distribuţie, iar apoi, alături de Angelina Jolie.

Filmul ”Tree of Life / Copacul vieţii” surprinde povestea unei familii din America anilor ’50. Brad Pitt joacă rolul unui tată sever, care îşi pierde locul de muncă. De la începutul festivalului, acest film a fost cel mai apreciat dintre cele 20 de nominalizări din cadrul festivalului. Lungmetrajul s-a bucurat de aplauze şi recenzii elogioase, după proiecţia pentru presă de luni. Criticii se declară, la unison, încântaţi de demersul cinematografic al lui Terrence Malick, cineast cunoscut în special pentru ”Days of Heaven” din 1978 şi ”The Thin Red Line” din 1998. ”Terrence Malick face enorm de mult în comparaţie cu ceea ce alţi regizori doar încearcă timid şi neglijabil”, scrie Peter Bradshaw de la publicaţia britanică ”The Guardian”, care acordă peliculei cinci stele din cinci. Acelaşi critic remarcă magistralul mod în care regizorul îşi poartă povestea către întrebarea ultimă şi esenţială: în fond, de ce există toate cele care există? Şi presa franceză are numai cuvinte de laudă pentru drama cu accente psihologice şi existenţiale. ”Este unul dintre cele mai frumoase filme ale lumii”, titrează ”Le Figaro”.

Absent de la conferinţa de presă a premierei, regizorul Terrence Malick a fost scuzat cu eleganţă de către Brad Pitt: ”Este timid şi este un artist pur. Iar un artist nu trebuie să se transforme în comerciant”.