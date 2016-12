Brad Pitt şi-a angajat bărbier

Deşi majoritatea admiratoarelor sale speră să renunţe cât mai curând la barbă, actorul american Brad Pitt pare să ţină foarte mult la noul lui look. Are grijă ca de ochii din cap de barba sa şi chiar şi-a angajat un bărbier pentru a se ocupa de ”podoaba” lui. Potrivit apropiaţilor, este vorba despre David Babaii, un celebru hairstilist de la Hollywood, care se ocupă printre altele şi de părul partenerei sale de viaţă, Angelina Jolie. În cazul lui Brad Pitt, munca este însă mult mai migăloasă. Specialistul îi piaptănă actorului barba şi îi taie vârfurile şi firele inestetice. Totul pentru 150 de dolari! Hairstilistul are jobul asigurat pentru cel puţin încă jumătate de an. Brad Pitt şi-a lăsat barbă pentru a interpreta rolul colonelului Percy Harrison Fawcett în pelicula ”The Lost City of Z”, ale cărei filmări sunt pe cale să înceapă.