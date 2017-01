Brad Pitt va colabora din nou cu Steven Soderbergh

Actorul american va colabora din nou cu regizorul Steven Soderbergh, la filmul ”Moneyball”, produs de studiourile Columbia Pictures, ce va fi inspirat din romanul omonim scris de Michael Lewis. ”Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game” prezintă destinul lui Billy Beane, directorul general al clubului de baseball Oakland Athletics, care foloseşte un sofisticat sistem de analiză pe calculator pentru a forma o echipă care să se califice pentru World Series (finala Major Baseball League din SUA), în ciuda unui buget anual mult mai scăzut decît cel al celebrei lor rivale, echipa New York Yankees. Brad Pitt, care a colaborat cu Soderbergh la toate filmele din seria Ocean\'s, a devenit interesat de proiectul ”Moneyball” încă din 2008, după ce Steve Zaillian a acceptat să scrie scenariul. Producătorii executivi ai filmului vor fi Michael De Luca şi Rachel Horovitz.

Steven Soderbergh, care a regizat în 2008 ambiţiosul proiect ”Che”, cu Benicio Del Toro în rolul principal, a anunţat recent viitoarele lui lungmetraje: ”The Girlfriend Experience”, produs de compania 2929 şi ”The Informant”, produs de studiourile Warner Bros. Brad Pitt a apărut în cel mai recent film regizat de David Fincher, ”Strania poveste a lui Benjamin Button”, pentru care este nominalizat la Oscar şi într-un lungmetraj regizat de Terrence Malick, ”Tree of Life”. În prezent, Brad Pitt filmează pentru cel mai recent lungmetraj al lui Quentin Tarantino, ”Inglourious Bastards”.