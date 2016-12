Bradley Cooper ar putea regiza un remake al filmului ”S-a născut o stea”

Actorul Bradley Cooper se află în negocieri avansate pentru a regiza un remake al filmului ”S-a născut o stea / A Star Is Born”, un proiect pe care cineastul Clint Eastwood a încercat să îl demareze timp de aproape patru ani. Acest proiect, în care Clint Eastwood îşi dorea ca rolul principal să fie interpretat de cântăreaţa Beyonce, va marca debutul regizoral al actorului Bradley Cooper. Filmul va reprezenta un remake al musicalului omonim din 1937, în care rolurile principale au fost jucate de Janet Gaynor şi Fredric March. Clint Eastwood se pregătea să înceapă filmările la această producţie în momentul în care cântăreaţa Beyonce a rămas însărcinată, iar celebrul cineast american s-a văzut nevoit să amâne proiectul şi să îşi îndrepte atenţia spre un alt musical, ”Jersey Boys”.

Filmul original ”A Star Is Born” (1937) spune povestea unei tinere artiste în plină ascensiune, care se căsătoreşte cu un star a cărui carieră se află pe o pantă descendentă. Actriţele Judy Garland şi Barbra Streisand au interpretat rolurile principale feminine în remake-urile acestuia, lansate în 1954, respectiv 1976. Bradley Cooper a devenit celebru graţie rolului Will Tippin din serialul de succes ”Alias”, dar şi celui din surprinzătoarea comedie ”Marea mahmureală / The Hangover”, lansată în 2009. Actorul a mai putut fi văzut pe marile ecrane în ”Scenariu pentru happy-end”, ”Ţeapă în stil american” şi ”Loveşte şi fugi”. Bradley Cooper a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal pe 2015, pentru prestaţia sa din filmul ”Lunetistul american / American Sniper”, regizat de Clint Eastwood.