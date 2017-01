Brăila, centru regional de tratare a cazurilor foarte grave?

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Francisk Iulian Chiriac, a declarat, recent, că Brăila ar putea deveni un centru regional de tratare a cazurilor foarte grave din sănătate, oficialul luând în calcul dotările de ultimă generație ale Spitalului Județean de Urgență. ”Prin Banca Mondială sau prin proiecte europene, încercăm să înființăm în țară centre regionale de tratare a cazurilor foarte grave. Brăila poate fi un astfel de centru, ținând cont că Spitalul Județean Brăila are în dotare, în momentul de față, un angiograf, un CT, un RMN. În ultima vreme, a crescut foarte mult rata mortalității pe cazurile de atac vascular cerebral sau infarct. Lucrurile se vor rezolva mult mai rapid prin înființarea acestor centre regionale”, a declarat Francisk Iulian Chiriac. Centrele de tratare a cazurilor foarte grave se vor numi STRONG, iar din 2015 se vor realiza nouă investiții de acest tip prin Banca Mondială.

CONSTANȚA Precizăm că cea mai mare unitate sanitară din județul Constanța, Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei”, care deservește, vara, în plin sezon estival, și turiștii, a cunoscut, de când a fost preluat, din punct de vedere administrativ, de către Consiliul Județean Constanța, o dezvoltare continuă. SCJU are în dotare clinici moderne, dotate la nivel european. Printre ele precizăm: Clinica de Ortopedie și Traumatologie Medicală (având în componență și o sală de politraumă de ultimă oră), Clinica de Cardiologie, Clinica de Anestezie Terapie Intensivă, Clinica de Chirurgie (fiind spre finalizare și lucrările la un nou bloc operator dotat, de asemenea, cu aparatură la standarde europene), Clinica de chirurgie cardiovasculară, Compartimentul de cardiologie intervențională (parteneriat public-privat), aici salvându-se inimile celor cu infarct miocardic acut etc., iar planul de modernizare va continua, în funcție de buget. Pe de altă parte, indicatorii realizați de SCJU au scos la iveală rezultate mulțumitoare. Managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățînă, a prezentat, la jumătatea lunii, principalii indicatori ai SCJU din 2014, comparativ cu cei din 2013, care fac parte integrantă inclusiv din contractul de managament al conducerii spitalului. ”Tot ceea ce ne-am asumat ca echipă managerială, și eu personal, ca manager, am îndeplinit”, a spus managerul. De exemplu, indicele de complexitate a cazurilor a fost 1,41% în 2013, iar acum este 1,42%. ”Avem unul dintre cei mai buni indicatori din țară. Sunt puține spitale care pot avea asemenea indicatori”, preciza, recent, managerul SCJU Constanța.