Brăiloiu acuză Guvernul de discriminare în acordarea fondurilor pentru consolidarea falezelor

Primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a anunţat ieri că a primit rezultatele unui sondaj de opinie realizat, în special, în rîndul turiştilor străini, care scoate la iveală gradul de nemulţumire al acestora în legătură cu starea plajelor şi falezelor din staţiune. ”Peste 80% dintre turişti sînt nemulţumiţi de starea plajelor, pe care le consideră murdare, în timp ce peste 50% consideră că falezele din staţiune se află într-o stare deplorabilă. De trei ani, Eforie nu a primit niciun ban de la Guvern pentru consolidarea falezelor, în timp ce pentru staţiunile din sud au fost alocate sute de miliarde de lei. Au venit inundaţiile peste noi, dar nu am primit niciun sprijin guvernamental. Nu este normal ca banii să se acorde în funcţie de culoarea... ochilor sau în funcţie de cine mai ştie ce alte criterii. Eu nu pot să fac în permanenţă proiecte cu bani din bugetul local pentru ca, anul următor, studiile tehnice să nu mai fie valabile pentru că faleză se mişcă. Nu este normal să refac studiile şi să le trimit la centru, de unde să aflu că nu este sesiune de lucru. Pînă acum am găsit surse de finanţare cu care pot achita doar 40% din valoarea lucrărilor care trebuie executate pentru consolidarea şi reabilitarea falezelor”, a declarat Ovidiu Brăiloiu, adăugînd: ”Guvernanţii nu ar trebui să uite că faleza de la Eforie este cea mai veche de pe litoralul românesc, anul viitor urmînd să împlinească 110 ani şi că, în curînd, turiştii noştri nu vor mai avea pe unde să coboare pe plajă.” Primarul din Eforie a mai spus că a cheltuit peste patru miliarde de lei din bugetul local pentru reabilitarea scărilor de acces spre plajă, în condiţiile în care avea proiecte depuse la minister. ”Nu am putut obţine finanţări pentru că nu puteam face dovada că falezele sînt ale noastre. Dar ale cui sînt falezele dacă se află în arealul administrativ al localităţii? De ce trebuie să ne cramponăm de astfel de situaţii în condiţiile în care vorbim de turism, adică despre un domeniu care ar trebui să reprezinte o prioritate naţională? Nu este normal să reparăm falezele în condiţiile în care nu le ia Brăiloiu acasă, nu le-a luat nici primarul care a fost înainte şi nici cel care va veni după mine la Primărie?”, a mai spus primarul din Eforie. El a adăugat că, în acest moment, lucrează la mai multe studii de fezabilitate care au ca scop atragerea de fonduri pentru zona turistică a staţiunilor Eforie.

O soluţie pentru atragerea de fonduri pentru localităţi este dată de subprefectul Constanţei, Adrian Nicolaescu. El îi sfătuieşte pe toţi primarii din judeţ care au în administrare zone turistice să urmeze exemplul Primăriei Municipiului Constanţa şi să cuprindă toate proiectele majore în Master Planul pentru Turism care urmează să fie transformat în legea turismului. ”Pe site-ul Ministerului Turismului au fost trecute mai multe propuneri ale autorităţilor locale. Vă sugerez să urmaţi exemplul Primăriei Constanţa care şi-a anunţat deja toate proiectele importante pentru staţiunea Mamaia. Este important să fie stipulate în Master Plan toate proiectele de anvergură ale autorităţilor locale din domeniul turismului, pentru că la mijloc sînt fonduri structurale importante. Cu siguranţă, proiectele prinse în Master Plan vor avea prioritate în obţinerea de finanţări europene”, a declarat subprefectul.