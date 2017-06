Brandul Christian Dior, cumpărat pentru 12 miliarde de euro

Miliardarul francez Bernard Arnault, directorul executiv al LVMH, va combina brandul de fashion Christian Dior și producătorul de articole de lux LVMH, într-o inițiativă evaluată la 12 miliarde de euro, cu scopul de a simplifica afacerea - o restructurare cerută de investitori, scrie Reuters. Producătorul de articole de lux LVMH (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE), al miliardarului francez Bernard Arnault, va cumpăra brandul Christian Dior Couture de la holdingul Christian Dior pentru 6,5 miliarde de euro, inclusiv datoria. Familia Arnault, care deține o participație de 47% din LVMH, se va oferi să cumpere o cotă de 25,9% din holdingul Christian Dior, pe care nu o deține deja, pentru 260 de euro per acțiune. Acțiunile LVMH au crescut cu 3% ajungând la un nivel record de 233 de euro. Acțiunile Dior au crescut cu 13%, la un nou nivel de 256 de euro. Achiziția reunește brandul Christian Dior cu operațiunile profitabile de parfumerie administrate de LVMH, potrivit Barclays, companie care oferă servicii financiare și bancare. Holdingul Dior deține 41% din grupul LVMH și 100% din Christian Dior Couture, unde sunt produse gențile Lady Dior. Compania familiei Arnault va oferi 172 de euro per acțiune și 0,192 acțiuni Hermes pentru fiecare acțiune a holdingului Dior. Arnault deține o participație de 8% în grupul de lux Hermes. LVMH susține că acordul va spori câștigurile în primul an de la încheierea fuziunii, care este așteptată să se finalizeze în a doua jumătate a anului 2017.