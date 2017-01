Brandul Dracula promovează turismul românesc peste hotare

Federaţia Patronatelor din Turism şi Servicii (FPTS) lansează în august un produs destinat turiştilor străini care are la bază promovarea României folosind brandul Dracula, a anunţat, ieri, organizaţia. \"FPTS lansează alături de tour operatorul S&S Travel un produs special destinat turiştilor străini bazat pe faima pe care o are în străinătate legenda lui Dracula. Discover Dracula Tour – the history and the legends, în concepţia FPTS şi S&S Travel, este mai mult decât un produs turistic, este o modalitate de promovare a României pe pieţele exotice acolo unde promovarea ţării noastre încă nu şi-a făcut simţită prezenţa îndeajuns\", a declarat preşedintele FPTS, Dan Matei Agathon. Discover Dracula Tour va fi promovat întâi pe pieţele asiatice, mai precis China, Thailanda şi Japonia, apoi în Europa şi SUA. \"Dacă România nu va profita de acest brand, o vor face vecinii săi, în Serbia existând deja o iniţiativă de a-l transforma pe Vlad Ţepeş şi legenda sa într-o poveste sârbească, tocmai pentru a o transforma într-un produs turistic al ţării vecine. Legenda pe care o vinde acest produs turistic le va revela turiştilor străini câteva locuri frumoase din România, deschizând apetitul pentru cunoaşterea acestei ţări, pentru întâlnirea cu istoria ei şi cu locurile ei de poveste. Brandul Dracula nu trebuie promovat cu milioane de euro, nici construit, pentru că el există deja. Singura noastră grijă trebuie să fie să aducem turiştii străini pe urmele faimoase ale acestei legende şi să le descoperim România. Mulţi străini nici nu ştiu că Transilvania legendei lui Dracula se află într-o ţară numită România. Este greşeala noastră dacă vom lăsa această ignoranţă să continue\", a mai spus Agathon. Discover Dracula Tour - The History and the Legends se va derula pe o perioadă de opt zile şi va include cinci oraşe. Circuitul va începe în Bucureşti şi va finaliza cu o vizită la Cetatea Sighişoara, printre obiectivele incluse numărându-se Castelul Peleş din Sinaia şi Castelul Bran, dar şi alte obiective turistice din Braşov.