Brandy, implicată într-un accident rutier mortal

Solista R&B a provocat un accident mortal la sfîrşitul anului trecut, dar informaţii despre această tragedie au fost publicităţii abia ieri de poliţia californiană. Cauzele producerii accidentului în care au fost implicate patru autovehicule fac obiectul unei investigaţii a poliţiei, dar pentru moment nu s-au operat arestări.

Cîntăreaţa şi actriţa în vîrstă de 27 de ani al cărei nume complet este Brandy Norwood se afla la volanul unui jeep Land Rover pe Autostrada 405, la 30 decembrie. Vedeta nu a reuşit să frîneze suficient şi a izbit din spate cu viteză de aproximativ 105 kilometri pe oră un autoturism Honda, condus de victima Awatef Aboudihaj, în vîrstă de 38 de ani. Acesta a fost proiectat într-un alt automobil şi a ricoşat izbindu-se de bara despărţitoare a sensurilor de mers pe autostradă, fiind apoi imediat lovit de o altă maşină care venea din spate. Awatef Aboudihaj a fost transportată de urgenţă la spital, dar a decedat în urma traumatismelor suferite. Brandy, care nu a fost rănită în acest accident, nu se afla conform datelor poliţiştilor sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe interzise.

Brandy, din ale cărei hituri fac parte melodiile "Sittin' Up in My Room" sau "The Boy Is Mine", a lansat pînă în prezent cinci albume şi a obţinut în anul 1999 un premiu Grammy.