Branşament electric ilegal la Hotelul Histria

VERIFICĂRI Echipele de intervenţie ale Enel Dobrogea, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au descoperit, ieri, la Hotelul Histria, un branşamant ilegal la reţeaua de distribuţie a energiei electrice. Reprezentanţii Enel spun că, în prezent, se fac verificări pentru a se stabili dacă s-a furat sau nu curent electric. „S-a constatat nerespectarea normelor legale privind consumul de energie electrică“, a declarat purtătorul de cuvânt al Enel Dobrogea, Johanna Scântee. În acelaşi timp, patronul hotelului, George Bosânceanu, susţine că descoperirea anchetatorilor ar reprezenta, de fapt, o problemă mai veche. „Au fost descoperite nereguli la contorul exterior în luna iunie a acestui an. Acum văd că au demarat o nouă expertiză, pe care eu o voi contesta“, a declarat George Bosânceanu.

BUNURI RECUPERATE Preşedintele Partidului Social Democrat al Muncitorilor (PSDM), Miron Cozma, a declarat, ieri, că a reuşit să recupereze o parte din bunurile care i-au dispărut odată cu începerea lucrărilor de demolare la Hotelul Histria. „Am avut inspiraţia ca atunci când am plecat din Constanţa, înainte de Crăciun, să bag aparatura audio a soţiei mele într-o magazie de la etajul al treilea. Astăzi (n.r. - ieri) am găsit o parte din ea. Uşa de la magazie era şi ea spartă, nu ştiu din ce motive, având în vedere că demolările se fac la etajele superioare. Acolo am găsit doar mixerul şi microfonul, dar fără boxe. Din bunurile pe care le aveam în cameră nu am recuperat încă nimic“, a declarat Miron Cozma. Acuzaţiile care planau asupra oamenilor legii care au asistat la demolare sunt neîntemeiate. „Camerele au fost golite în primă fază de angajaţii hotelului, iar apoi de muncitorii care demolează construcţiile ilegale. Firma are 70 de angajaţi, iar identificarea celor care au intrat în camere nu este o problemă. Poliţiştii şi jandarmii nu au intrat în hotel, ei doar au asigurat liniştea şi ordinea publică“, a declarat şeful Poliţiei staţiunii Mamaia, cms. Iulian Dode. La o zi de la începerea demolărilor, Miron Cozma a reclamat că i-au dispărut din apartamentul pe care îl avea la etajul al patrulea al Hotelului Histria 80.000 de lei, manuscrise, bijuteriile soţiei şi un inel care se presupune că ar fi aparţinut lui Alexandru Ioan Cuza.