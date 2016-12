Brăţările de vacanţă, la final

Cea de-a treia ediţie a campaniei „Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanţa - Brăţara de vacanţă”, derulată de Radio Vacanţa, în parteneriat cu Fundaţia World Vision România - Biroul Zonal Constanţa, cu sprijinul Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Asociaţiei Patronale Mamaia, Patronatului Firmelor din Turism „Ion Movilă” Eforie - Techirghiol şi I-Tour, s-a încheiat. Acţiunea, care s-a desfăşurat pe perioada sezonului estival, a avut ca principal scop reducerea numărului de copii care se pierd anual pe plajă, prin oferirea, gratuită, a unei brăţări speciale copiilor sub şase ani. Timp de două luni, în fiecare weekend, 30 de voluntari World Vision şi echipa Radio Vacanţa au organizat concursuri pentru familiile care au ales ca destinaţie litoralul românesc şi au oferit pe plajă pliante informative şi brăţări de vacanţă. De asemenea, zilnic, s-au distribuit Brătări de Vacanţă şi la cortul special amenajat de Reţeaua de Sănătate Privată „Regina Maria”, amplasat în faţa sediului Radio Vacanţa. „În această vară am distribuit 25.000 de brăţări pentru copiii care au venit în vacanţă împreună cu părinţii pe litoralul românesc şi am oferit 10.000 de pliante cu harta staţiunii Mamaia şi informaţii despre campanie”, au declarat reprezentanţii Radio Vacanţa. În cadrul emisiunilor estivale ale postului de radio au fost difuzate, în această vară, 180 de anunţuri cu copiii care s-au rătăcit pe plajă ori au ajuns la sediul Radio Vacanţa. Brăţările au fost realizate din material rezistent la apă şi conţineau elemente de identificare a copilului (numele lui, numărul de telefon al părinţilor) precum şi numerele de telefon ale Radio Vacanţa şi World Vision.