Braţul de „aur” al lui Duckadam, salvat de medici constănţeni!

„APĂRĂ DUCKADAM, AM ÎNVINS, AM CÂŞTIGAT CUPA” Puţini sunt cei care nu au auzit de eroul de la Sevilla, fotbalistul Helmuth Duckadam, cel care a făcut istorie în fotbalul românesc în 1986, după ce, în finala Cupei Campionilor Europeni cu FC Barcelona, a apărat toate cele patru lovituri de departajare, având o contribuţie enormă la câştigarea trofeului de către Steaua Bucureşti. „Apără Duckadam, am învins, am câştigat cupa!”, erau strigătele de bucurie ale comentatorului sportiv de atunci, după cel de-al patrulea penalti apărat de eroul meciului. Performanţa reuşită de Helmuth Duckadam pe stadionul “Sanchez Pizjuan” din Sevilla este înscrisă în celebra Carte a Recordurilor.

AU ÎNCEPUT NECAZURILE Tot în 1986, cariera lui Duckadam a fost înteruptă brusc, din cauza unui anevrism (o zonă slăbită şi “umflată” în peretele aortei) care a impus o intervenţie chirurgicală la braţul drept (braţul de aur), aceasta determinându-l să iasă definitiv din fotbalul de performanţă la vârsta de 27 de ani. Mai exact, pe 12 iulie 1986, la ora 18.20, la Spitalul Militar de pe calea Plevnei, col. dr. Cândea i-a salvat braţul, aşa numit miraculos, după o intervenţie de patru ore şi 40 de minute. Duckadam a continuat să joace la Vagonul Arad, dar performanţele sale n-au mai fost pe măsura celor de la Sevilla. Două titluri de campion şi o cupă a României, dar şi 80 de meciuri la Steaua, un gol din penalti, contra celor de la Progresul. Nu cu mult timp în urmă, eroul de la Sevilla suferea o nouă intervenţie chirurgicală.

A FENTAT DIN NOU SUFERINŢA… Joi noapte, Duckadam ajunge din nou, de urgenţă, la spital. De data aceasta, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Cel care a făcut istorie în sportul românesc, astăzi preşedintele onorific al Stelei, a reuşit să fenteze suferinţa şi să câştige din nou, de data aceasta în faţa bolii. Directorul medical al SCJU, dr. Cătălin Grasa, a declarat că pacientul Duckadam a ajuns la SCJU de urgenţă, unde a fost internat în Clinica de Chirurgie Cardiovasculară. Aici i-au fost făcute investigaţiile necesare, a fost monitorizat şi au fost luate deciziile salvatoare, evident, cu acceptul său.

SALVATORUL BRAŢULUI DE AUR, DR. MARIUS MILITARU Braţul de aur al lui Duckadam a fost din nou în pericol, salvatorul său fiind medicul Marius Militaru, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a SCJU, un medic cu o experienţă vastă, acumulată atât în ţară cât şi în străinătate, el acceptând, la propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, să profeseze la Constanţa, la SCJU - ultimul său loc de muncă fiind la un spital cu renume din Germania. „Pacientul este bine, s-a internat în noaptea de joi spre vineri, a fost investigat angio-CT şi tratat. Dimineaţă (vineri - n.r.) a fost dus în sala de operaţie. A fost o situaţie de urgenţă, pacientul acceptând să fie operat la Constanţa”, a declarat dr. Militaru. El a explicat că a avut de-a face cu un pacient cu o patologie arterială cunoscută de peste 20 de ani. „A suferit multiple intervenţii la nivelul subclaviei mâinii drepte cu care a apărat cele patru penaltiuri la rând. Are o proteză ce i-a fost pusă în urmă cu 14 ani, pe subclavie, cu care a făcut un anevrism anastomotic, adică o gâlmă arterială; i s-a pus o endoproteză în urmă cu doi ani, la Timişoara, de către o echipă de specialişti condusă de un profesor din Viena. La nivelul acestor dilataţii şi a stenturilor şi protezelor pe care le are la arteră şi pe lipsa unui tratament neadecvat maximal s-a format un cheag care, ieri (joi - n.r.), în jurul orei 22.00, în cadrul unui microtraumatism, a fost embolizat (aruncat) la nivelul arterei de la cot. Noi am intervenit, am îndepărtat acest cheag, probabil mâine (sâmbătă - n.r.) va pleca acasă”, a explicat medicul care l-a operat.

DR. MARIUS MILITARU: „DE ACUM POATE SĂ PLECE ŞI ÎN MIAMI, PACIENTUL E BINE, NU-I MAI TREBUIE NIMIC”.

Pacientul Helmuth Duckadam trebuia operat în primele ore, a explicat şeful Clinicii, în caz contrar putea să-şi piardă braţul: „Se necrozează dacă nu se intervine în 4-6 ore de la instalarea ischiemiei acute (restricţie de sânge), deci putea să rămână fără braţ”. Medicul şef a spus că operaţia a fost relativ simplă în cadrul specialităţii de chirurgie cardiovasculară; s-a realizat cu anestezie locală potenţată de către anestezist. „Am intervenit chiar în bifurcaţia arterei brahiale, printr-o incizie de 4 cm la nivelul cotului, şi am îndepărtat cheagurile de pe toate arterele de pe bifurcaţie, brahială, internă şi radială”, explică medicul.

LA CÂTEVA MINUTE DUPĂ OPERAŢIE La doar câteva minute după operaţie, eroul de la Sevilla, Helmuth Duckadam, a avut puterea să glumească, şi-a adus aminte, chiar dacă e mult de atunci, de cele patru penaltiuri apărate, dar şi de câte necazuri i-a adus braţul de... aur. „Din păcate am ridicat-o pe fetiţă în braţe; şi e cam grea. Am simţit o durere la nivelul braţului şi faptul că nu-mi mai simţeam mâna dreaptă, nu-mi mai simţeam pulsul, atunci mi-am dat seama că e ceva în neregulă, aşa că am chemat Ambulanţa”, a declarat Duckadam de pe patul de spital. Cum de a rămas la Constanţa, pe mâna medicilor noştri? El a înţeles că la Constanţa e o Clinică nouă, dotată pe măsură, la standarde europene, unde profesează şi foarte buni specialişti în domeniu. A recunoscut că putea să meargă la Bucureşti fără nicio problemă. Nu a dorit, a avut încredere în ceea ce fac medicii constănţeni: „Am avut încredere în domnul doctor şi vreau să-i mulţumesc, vreau să le mulţumesc tuturor”. Helmuth Duckadam a fost deschis cu ziariştii, nu a avut nicio reţinere, dând acordul medicilor să explice incidentul. Potrivit medicului şef al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, el trebuie să-şi urmeze tratamentul şi poate duce o viaţă normală. Nu trebuie însă să neglijeze controalele periodice.