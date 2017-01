Brazilienii sînt la modă în Liga a III-a la fotbal!

Constanţa va mai avea o formaţie în ediţia următoare a Ligii a III-a la fotbal, pe lîngă cele şase existente şi, probabil, FC Farul II Constanţa. Este vorba despre Săgeata Stejaru, formaţie din judeţul Tulcea a cărei conducere a decis să joace meciurile oficiale de campionat pe terenul ITC din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”, acolo unde au loc şi antrenamentele, conduse de Sevastian Iovănescu şi Mihai Guliu, întrucît terenul din Stejaru este în curs de reamenajare. Deocamdată, Săgeata se află în proces de omogenizare, pentru că în lot au fost cooptaţi mai mulţi jucători noi. Între ei, şi trei brazilieni, pe care microbiştii constănţeni i-au putut urmări la lucru miercuri, la meciul amical cu CS Eforie: Renato (fundaş central, 25 de ani), Gomez (atacant, 24 de ani) şi Tiago (mijlocaş, 17 ani). Vedetele formaţiei tulcene sînt însă doi foşti jucători ai Farului, veteranii Adrian Pitu şi Stelian Carabaş! Iată formaţia utilizată miercuri de Iovănescu: Mogoş - Goga, Sandu, Rus, Stoica - Tiago, Carabaş, Renato, Pană - Ad. Pitu, Gomez (au mai jucat Voicu, C. Mocanu, R. Oprea, Donca, Uda, Gramatica, Tălpău, Badea, Lupu, Şoicu). Sîmbătă, Săgeata va juca la Medgidia, cu echipa locală CSM, iar săptămîna viitoare va efectua un cantonament la Piatra Neamţ.

Doi brazilieni a transferat şi o altă nou promovată, CS Eforie, care a cîştigat amicalul cu Săgeata cu 2-1, prin golurile marcate de Farah şi Moraru, respectiv Pitu. Fundaşul central Andre Luiz şi atacantul Farah se află în proces de adaptare în România, iar seria de meciuri amicale prevăzute pînă la începerea campionatului îi vor edifica pe antrenorii Gheorghe Nedu, Gheorghe Butoiu şi Viorel Crăciun în privinţa valorii lor. Iată jucătorii utilizaţi în partida cu Săgeata: Milanovici - Moiseiu, L. Croitoru, Andre Luiz, Ad. Tănase - Della, Potoşcă, Gr. Tudor, Bamberger - Borza, Farrah (au mai jucat Nasture, Fl. Marin, Chehaia, D. Moraru, D. Niţă, George Chelariu, M. Manea şi C. Crăciun). Nu au putut evolua Fugaru, Butoiu, V. Bejan, Ad. Başchir şi Gabriel Chelariu, ultimii doi fiind accidentaţi. La Jalbă s-a renunţat, iar Almaghe a revenit la Farul II. Din lotul care pleacă sîmbătă la Predeal, pentru un cantonament de opt zile, vor mai face parte portarul Iulian Gîndac (transferat ieri de la CSO Ovidiu) şi juniorii Moiseiu, Aneste, A. Simion (toţi de la Palatul Copiilor), Bamberger (Metalul Constanţa) şi Prisăcaru (Sparta Techirghiol). Astăzi, de la ora 18.00, la stadion, CS Eforie îşi va prezenta lotul cu care va aborda campionatul următor.

Tot miercuri, CSM Medgidia a susţinut o primă partidă amicală a acestei veri, în deplasare cu Perla Basarabi. Gazdele au cîştigat cu 2-1 (0-0), golul formaţiei de Liga a III-a fiind înscris de D. Gheorghe. „Rezultatul este mai puţin important, pentru că dimineaţă am avut antrenament, iar în meci am încercat mai mulţi jucători tineri”, a declarat antrenorul Vasile Enache. Au jucat pentru Medgidia - R1: Chiru - A. Gheorghe, E. Anuţă, Ilcu, Andreescu - Zelca, Comănaş, Nae, Şt. Radu - Husein, Dodan; R2: Celnicu - Langu, Feta, Ilcu, C. Manea - D. Anuţă, Despa, Badea, Funda - D. Gheorghe, Pena. Nu au evoluat Hampu şi Bleortz, iar Siminiceanu a apărat poarta celor din Basarabi.