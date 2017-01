BRD ridică ştacheta

Stafful BRD Constanţa a prezentat, ieri, bilanţul rezultatelor la nivel naţional al grupului BRD pe primul trimestru al acestui an, dar şi produsele fianciar bancare proprii, inclusiv noutăţi. Astfel, la 31 martie 2008, creditele acordate de BRD se ridicau la aproape 28 miliarde lei, în creştere cu 44% faţă de aceeaşi perioadă din 2007. Rezultatul brut din exploatare se ridică la 382 milioane lei, în creştere cu 49% raportat la acelaşi înterval de anul trecut. Profitul net aferent perioadei este de 259 milioane lei, reprezentînd un avans de 54% faţă de rezultatul raportat la 31 martie 2007. Directorul executiv BRD Constanţa, Marius Caliţoiu, a declarat că banca se ţine de cuvînt faţă de clienţi, acţionari şi personal şi continuă să meargă pe linia rezultatelor de succes înregistrate anul trecut. Reţeaua BRD la nivelul judeţelor Constanţa şi Tulcea numără 47 de unităţi, din care şase deschise în acest an. “BRD merge pe conceptul de bancă de proximitate şi nu uită de comunităţile mici, cu un număr de 10.000 de locuitori, astfel că reţeaua noastră se extinde şi în zonele rurale, deoarece vrem să sprijinim comunităţile locale pentru a accede la fonduri UE”, a precizat directorul delegat Bogdan Niculescu. La capitolul restanţieri, BRD stă bine, în sensul că doar 0,5% din creditele acordate de bancă prezintă creanţe. Analiza nivelului dobînzilor în sistemul de creditare românesc, efectuată de finanţiştii BRD, indică faptul că dobînzile vor rămîne ridicate, nu se ştie cît vor mai creşte, dar sigur nu vor scădea brusc şi nici prea curînd, pentru că ar apărea reinflamarea inflaţiei. Prognozele sînt îmbucurătoare totuşi, în sensul că un an agricol bun, prefigurat în 2008, ar determina stabilizarea dobînzilor. Produsele bancare BRD acoperă toată gama de clientelă: corporate, IMM, business, copii, studenţi, adulţi, pensionari. Împărţită pe creditare şi economisire, oferta BRD acoperă, pe de o parte, creditele pentru investiţii (achiziţii de echipamente, dotări materiale), finanţările pentru programele post-aderare în agricultură, creditele de nevoi profesionale cu ipotecă, creditele imobiliare/ipotecare (pentru achiziţie, modernizare, extindere sau terminarea imobilelor) şi foarte popularele credite de consum, iar pe de altă parte, cuprinde depozitele la termen în lei şi valută, conturile de economii şi conturile de depozit, certificatele de depozit şi programele de economisire-creditare. Politica de atragere a clienţilor practicată de BRD propune dobînzi cu o suportabilitate bună pentru aceştia, securitate în serviciile bancare oferite (inclusiv în cele cu carduri) şi flexibilitate.