Breivik susține că izolarea din închisoare l-a făcut să devină „mai radical“

Extremistul norvegian Anders Behring Breivik, care a ucis 77 de persoane în 2011, a afirmat joi că a devenit "mai radical" în timpul celor cinci ani pe care i-a petrecut în izolare în închisoare, relatează DPA și AFP. "Am devenit mai radical. Am fost radical la început, însă în ultimii cinci ani am devenit mult mai radical", a declarat Breivik în depoziția sa în cea de-a treia zi în care Curtea de Apel de la Oslo examinează apelul statului norvegian după condamnarea sa în primă instanță anul trecut pentru tratament 'inuman' și 'degradant', în special din cauza izolării prelungite a lui Breivik. "M-am mințit singur până acum. Sunt foarte afectat de izolare și radicalizarea este probabil cea mai gravă consecință a izolării", a mai spus extremistul de 37 de ani.