Bret Michaels şi-a întrerupt concertul din cauza unei urgenţe medicale

Rockerul Bret Michaels, solistul trupei Poison, a fost nevoit să întrerupă concertul pe care grupul său îl susţinea în New Hampshire, joi seară, din cauza unei urgenţe medicale, ce a fost provocată de o scădere a glicemiei, au anunţat colegii săi de trupă. Rockerul american, care suferă de diabet, apucase să cânte doar trei piese din set list-ul concertului susţinut la Palace Theater din oraşul Manchester, din statul New Hampshire. În acel moment, Bret Michaels s-a simţit foarte rău, iar colegii lui de trupă l-au ajutat să coboare de pe scenă, a precizat chitaristul formaţiei, Pete Evick. ”În cei nouă ani de când susţin concerte alături de el, nu am văzut niciodată o privire ca aceea de pe chipul său, mă privea ca şi cum nu mă recunoştea şi îi eram complet necunoscut”, a povestit chitaristul. După o pauză, Bret Michaels a revenit pentru câteva momente pe scenă şi i-a anunţat pe spectatori că nu va mai putea să continue concertul. Imediat după aceea, rockerul a fost ajutat să coboare de pe scenă şi a fost consultat din nou de paramedici.

În anul 2010, Bret Michaels a fost spitalizat de urgenţă din cauza unor migrene extrem de puternice. După analizele efectuate, rockerul a aflat că suferise o hemoragie cerebrală.