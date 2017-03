Brexit: Scoţia, la pachet cu Marea Britanie! Nicola Sturgeon, frustrată

Nicola Sturgeon, prim-ministrul scoțian, s-a declarat frustrată de faptul că premierul britanic, Theresa May, nu a făcut nicio concesie pe tema cererilor liderilor de la Edinburgh pentru un acord de Brexit distinct în cazul Scoției, relatează BBC News online. Nicola Sturgeon și Theresa May au avut luni o întrevedere la un hotel din Glasgow, cu doar o zi înainte ca Parlamentul de la Edinburgh să reia dezbaterea cu privire la independenţa Scoției, în urma căreia este de așteptat ca Sturgeon să primească autoritatea pentru organizarea unui nou referendum. Premierul scoțian a declarat ulterior că discuțiile au fost cordiale și a urat succes Theresei May la negocierile cu UE, adăugând că Guvernul din Scoția dorește să joace un rol constructiv în cadrul acestor negocieri. Sturgeon s-a arătat nemulțumită de faptul că May nu a dorit să discute descentralizarea la nivelul Scoţiei a puterilor pe care Marea Britanie le va recăpăta de la UE. De altfel, înainte de întrevederea cu Sturgeon, Theresa May a declarat că separarea de Uniunea Europeană reprezintă o oportunitate pentru întărirea legăturilor între națiunile componente ale Regatului Unit, adăugând că în urma negocierilor pentru Brexit dorește să obțină cel mai bun rezultat pentru întreaga Mare Britanie. Premierul scoțian a mai relatat că Theresa May a indicat faptul că se așteaptă ca termenii relaţiei viitoare a Marii Britanii cu UE să fie cunoscuți în următoarele 18 până la 24 de luni. Anterior, Sturgeon a propus organizarea unui referendum privind independenţa Scoției în a doua jumătate a anului 2018 sau în prima jumătate a lui 2019, fapt ce ar permite cetățenilor din Scoția să aibă o părere informată despre situația Brexit.